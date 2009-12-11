Почти половина россиян недовольна школами

Почти половина россиян (49%) не удовлетворены ситуацией в российской школе. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 37% считают ее тревожной, 12% - критической. Опасения характерны для 35-59-летних россиян (53%), москвичей и петербуржцев (59%).

Почти половина россиян (49%) не удовлетворены ситуацией в российской школе. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 37% считают ее тревожной, 12% - критической. Опасения характерны для 35-59-летних россиян (53%), москвичей и петербуржцев (59%).

При этом, около 38% россиян позитивно оценивают ситуацию в системе школьного образования. Положительные оценки дают, в первую очередь, те, у кого есть дети школьного возраста (39%), 18-24-летние респонденты (51%) и селяне (46%).

Исследование показало, что за два года произошли положительные сдвиги в оценках проблемного поля сферы школьного образования. Так, россияне стали реже упоминать о недоступности школьного образования (с 27% до 10%), слабой материально-технической базе школ (с 15% до 8%), низкой квалификации педагогов (с 12% до 8%) и их материальных проблемах (с 9% до 6%).

Опрос также показал, что 43% россиян не могут назвать "слабые места" в системе отечественного школьного образования. Впрочем, как и все нововведения, новая система проверки знаний (ЕГЭ) тревожит часть опрошенных (10%). Некоторые респонденты также обеспокоены нестабильностью и недостаточной проработкой учебных программ (9%), низким качеством образования (7%), коррупцией (5%) и недостаточным вниманием воспитанию учащихся (4%).

К числу наименее значимых для граждан РФ проблем школы можно отнести слабую преемственность между этапами образования, несоответствие образования общественным запросам (по 1%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 ноября 2009 года. Опрошены 1 тыс. 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.