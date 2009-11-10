В 2010 году в феврале и ноябре добавят выходных

В правительстве РФ приняли решение перенести в 2010 году выходные дни с субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля и с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября. Соответствующее постановление опубликовала сегодня "Российская газета".

В правительстве РФ приняли решение перенести в 2010 году выходные дни с субботы 27 февраля на понедельник 22 февраля и с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября. Соответствующее постановление опубликовала сегодня "Российская газета".

Получается, что россияне смогут отдохнуть по четыре дня подряд: в честь Дня защитника отечества и в честь Дня народного единства.

Однако при этом издание отмечает, что вопрос о новогодних каникулах в этом году решен не окончательно. Сообщается, что в программу работы Госдумы на декабрь включен законопроект руководителя фракции "Справедливая Россия" Николая Левичева с поправками в 112-ю статью Трудового кодекса, которые предлагают на один день сократить новогодние каникулы, чтобы добавить выходной к майскому празднику весны и труда.

Документ отправлен на отзыв в правительство, но не факт, что он попадет в повестку декабрьского пленарного заседания. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский заверил, что депутатам не потребуется много времени, чтобы внести поправки в Трудовой кодекс, укорачивающие зимние каникулы.