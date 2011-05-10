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Официальный курс доллара вырос на 20 коп., евро подешевел на 43 коп.
Санкт-Петербург и область, 10 мая 2011, 14:11
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Официальный курс доллара вырос на 20 коп., евро подешевел на 43 коп.
Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком разнонаправленного движения ведущих валют.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком разнонаправленного движения ведущих валют. Если американская валюта продолжила укрепляться, то евро начал день резким падением. Уже на открытии котировки валюты еврозоны впервые с конца марта 2011г. опустились ниже отметки 40 руб.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 11 мая 2011г., вырос в итоге на 20 коп. и составил 27,8645 руб./долл. По состоянию на 14:50 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 27,8063 руб./долл., что на 8 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 27,9574 руб./долл., минимальные - 27,6905 руб./долл.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 11 мая 2011г., снизился на 43 коп. и составил 39,8657 руб./евро. По состоянию на 14:50 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 39,8552 руб./евро, что на 46 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,238 руб./евро, минимальные - 39,785 руб./евро.

Стоимость бивалютной "корзины" (0,55 долл. и 0,45 евро) по состоянию на 14:50 мск составляла 33,2098 руб., что на 14 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Эксперт ФГ БКС Валерий Дмитриев отмечает, что на российском валютном рынке пара евро/рубль начала неделю ниже ключевого уровня 40,32 руб., что привело к реализации сценария "двойная вершина" с ближайшей целью на уровне 39,70 руб. "Сигналы российских индикаторов более агрессивны, чем на FOREX, что может привести и к более глубокой "просадке" пары с целью тестирования уровня 39,50 руб./евро", - подчеркнул В.Дмитриев.

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