Депутаты вступились за гонимое петербургское информагентство

Депутаты Законодательного собрания Петербурга направили обращение в поддержку ИА "Росбалт" руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. В своем обращении парламентарии просят А.Жарова отозвать исковое заявление в суд, поскольку, по мнению депутатов, "причины, по которым Роскомнадзор направил иск в суд о признании недействительным свидетельства о регистрации информагентства ИА "Росбалт", выглядят по меньшей мере надуманными".

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Депутаты Законодательного собрания Петербурга направили обращение в поддержку ИА "Росбалт" руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. В своем обращении парламентарии просят А.Жарова отозвать исковое заявление в суд, поскольку, по мнению депутатов, "причины, по которым Роскомнадзор направил иск в суд о признании недействительным свидетельства о регистрации информагентства ИА "Росбалт", выглядят по меньшей мере надуманными".

Как сообщает пресс-служба депутата Марины Шишкиной, действия сотрудников Роскомнадзора представляются парламентариям дискредитирующими деятельность службы.

Обращение руководству Роскомнадзора подписали депутаты Марина Шишкина, Сергей Трохманенко, Алексей Палин, Андрей Горшечников, Виктор Ложечко, Анатолий Кривенченко, Владислав Бакулин, Любовь Седейкиене, Павел Солтан, Алексей Ковалев, Максим Резник, Вячеслав Нотяг, Ольга Галкина, Александр Кобринский, Борис Вишневский, Григорий Явлинский, Ирина Комолова.

Напомним, 4 октября Роскомнадзор объявил о своем намерении обратиться в суд с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации информагентства ИА "Росбалт".

Основанием для этих действий послужили два предупреждения о нарушениях информационным агентством ИА "Росбалт" закона о СМИ. При этом предупреждения о недопустимости нецензурной брани, вынесенные Роскомнадзором в июле, касались не редакционных и авторских материалов "Росбалта", а двух видеороликов, первоначально размещенных на видеохостинге YouTube.

После предупреждений Роскомнадзора редакцией ИА "Росбалт" ролики были удалены с сайта, однако употребленные в них два нецензурных слова все же стали основанием для двух официальных предупреждений информационному агентству о его закрытии.

Предъявление самих претензий в настоящее время обжалуется, сообщает пресс-служба, поскольку ни в отношении самого агентства, ни в отношении его сотрудников судебные решения о нарушении закона о СМИ и привлечении к ответственности по статье 13.21 Кодекса об административных правонарушениях (нецензурная брань) не приняты.

ИА "Росбалт" было создано в 2001г. Возглавляет агентство Наталья Чаплина, супруга бывшего главы Госнаркоконтроля Виктора Черкесова.