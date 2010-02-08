В.Янукович лидирует на выборах президента Украины

По результатам обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 98,74% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, лидер Партии регионов Виктор Янукович набрал во втором туре президентских выборов 48,65% голосов избирателей, премьер-министр Юлия Тимошенко - 45,78%. Не поддержали ни одного кандидата 4,38% избирателей.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 98,74% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, лидер Партии регионов Виктор Янукович набрал во втором туре президентских выборов 48,65% голосов избирателей, премьер-министр Юлия Тимошенко - 45,78%. Не поддержали ни одного кандидата 4,38% избирателей.

По словам члена Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, подсчет голосов завершен на всех избирательных участках. Он добавил, что продолжается подсчет протоколов УИК окружными комиссиями.

Также М.Охендовский отметил, что представители одного из кандидатов в Президенты Украины искусственно затягивают подсчет голосов на окружных избирательных комиссиях (ОИК) в Крыму и Луганской области. По его словам, по всей территории Украины обработки протоколов участковых комиссий составляет более 90%, в Крыму - 67%, в Луганской обл. - 82%.

М.Охендовский отметил, что это не может служить прямым доказательством попытки фальсификаций, однако такое затягивание может быть продиктовано тем, что в случае поступления данных из этих регионов, разница между двумя кандидатами изменится.

Явка избирателей на 20:00, по данным ЦИК из 225 территориального избирательного округа, составляет 69,07%.

В частности, наивысшая активность зафиксирована в Тернопольской - 79,75%, наименьшая - в Закарпатской области - 56,35%.

Напомним, по результатам первого тура выборов Президента Украины В.Янукович набрал 35,32% голосов избирателей, Ю.Тимошенко - 25,05%.

По данным ЦИК, явка на первом туре выборов Президента Украины составила 66,76%, что в абсолютных цифрах составило 24 млн 588 тыс. 264 избирателя. Отметим, что на выборах в 2004 г. явка составила 74,92%, а в 1999 г. - 73,8%.

Отметим, что процесс подведения итогов второго тура президентских выборов должен завершиться в течение 10 дней, до 17 февраля. Новый глава государства должен вступить в должность в течение месяца после объявления результатов голосования.