Петербуржец "заминировал" несколько станций метро за день

Петербургские полицейские смогли выйти на телефонного террориста, который "заминировал" несколько станций метро за один день. Неработающий петербуржец, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 ноября несколько раз звонил в полицию и заявлял о готовящихся актах терроризма на станциях метро города.

Фото: РБК

Петербургские полицейские смогли выйти на телефонного террориста, который "заминировал" несколько станций метро за один день. Неработающий петербуржец, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 4 ноября несколько раз звонил в полицию и заявлял о готовящихся актах терроризма на станциях метро города.



После звонков проводилась экстренная эвакуация пассажиров и сотрудников метрополитена, временно прекращалась работа станций. Но в ходе проверок, проводимых сотрудниками полиции с использованием специальной техники и служебных собак, никаких взрывных устройств обнаружено не было.



Выйти на "террориста" удалось лишь вчера. Им оказался ранее трижды судимый житель Петербурга. Теперь мужчине придется пройти по еще одному уголовному делу — по ст. 207 УК РФ РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В настоящее время устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.



Телефонные хулиганы уж не раз срывали работу петербургского метро и других организаций. Часто они угрожают взорвать и жилые дома. В середине ноября в Петербурге был задержан мужчина, сообщивший, что в трех домах на Серебристом бульваре заложена взрывчатка. При осмотре указанных зданий и прилегающей к ним территории взрывных устройств обнаружено не было. Против "телефонного террориста" возбуждено дело по той же ст.207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).



Еще одного "шутника" задержали осенью в Кронштадте. Мужчина угрожал взорвать собственный дом, но, когда его задержали, оказалось, что ничего подобного он в реальности не планировал.



Против него также возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ).



Незадолго до этого прокуратура возбудила дело о ложном минировании ОАО "НТЦ "Завод Ленинец". Тогда людей выводили из здания более часа, всего были эвакуировано 1 тыс. 200 сотрудников, но никакой взрывчатки также не нашли.



Стоит отметить, что зачастую даже навыки полицейских в вычислении таких звонков и уголовная ответственность не пугают "шутников". Между тем, такие преступления караются, в том числе, заключением сроком до трех лет.