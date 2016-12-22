Дорожники продлят один из главных проспектов Петербурга

Фото: Роман Пименов/Интерпресс

В Петербурге в этом году начнется строительство продолжения проспекта Ветеранов. Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, речь идет о строительстве участка от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

Как следует из составленной Смольным Адресной инвестиционной программы, в 2018-2019 годах на строительство проспекта планируется потратить 1,2 млрд руб.: 370 млн руб. — в 2018 году и 835 млн руб. — в 2019 году.

Проспект Ветеранов был построен в начале 60-х годов прошлого века. Его протяженность — около 7,8 км. Разговоры о необходимости удлинить проспект ходят давно. В 2016 году на портале Change.org была опубликована соответствующая петиция. Тогда ее подписали около 2 тыс. человек.

Воззвания местных жителей Смольный услышал спустя два года. Продолжение проспекта Ветеранов необходимо для обеспечения транспортной доступности жилого комплекса «Солнечный город» (Красносельский район Петербурга), уточняют чиновники. Напомним, что по планам в жилом комплексе, который возводит компания Setl City, всего будет построено 1,4 млн кв. м жилья (на 185 га). Предполагается, что там будет проживать около 50 тыс. жителей.

В 2016-2017 гг. застройщик сдал уже четыре корпуса — и, как сообщается на форумах и в соцсетях, сейчас многим из жителей этих корпусов приходится добираться до домов пешком через поля по единственной заасфальтированной дорожке. Общественный транспорт в комплекс не ходит. Единственный выезд выходит на Петергофское шоссе, по которому едут в Петербург также жители Петергофа и Стрельны.

Местные жители опасаются того, что в будущем транспортная ситуация в районе может усугубиться. Недалеко от этой территории сейчас строятся еще несколько несколько ЖК: «Английская миля» (застройщик Glorax Development), «Клены» («Петрополь») и «Полководец» («47 Трест»).

Строительство продолжения проспекта Ветеранов — не единственный способ избавить жителей новых районов от транспортного коллапса. Этой цели служит и запущенная Смольным реконструкция трамвайных путей на Петергофском шоссе.