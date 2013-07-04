Д.Рогозин пообещал собственный дом Военно-морскому салону в Петербурге

Новую площадку для Военно-морского салона в Петербурге будут строить в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Фото: twitter.com/Rogozin

Новую площадку для Военно-морского салона в Петербурге будут строить в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что такое масштабное мероприятие должно иметь собственный "дом" в Северной столице. "Инвесторы есть, мы с ними сейчас ведем переговоры", - отметил Д.Рогозин.

Судя по схеме на информационном баннере, новая площадка салона разместится на намывных территориях «Морского фасада». Напомним, этот проект предполагает освоение 400 га намывных территорий вдоль прибрежной линии Финского залива, из которых 200 га предназначается для строительства офисной, торговой и жилой недвижимости. Первая очередь морского пассажирского терминала на Васильевском острове Петербурга была введена в эксплуатацию в 2008г.

При этом Международный военно-морской салон проходит недалеко от этой территории — в выставочном комплексе «Ленэкспо». Салон, который проводится при участии Минобороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Петербурга и ОАО "Рособоронэкспорт", проходит в городе на Неве вот уже шестой раз. В этом году в мероприятии участвуют делегации из 50 стран мира.

Стоит отметить, что участие в салоне принимают корабли Военно-Морского флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников. Кроме того, на салоне демонстрируются образцы военного авиастроения и прочая военная техника.

И если организаторы салона в будущие годы хотят проводить мероприятие все на том же Васильевском острове, то им действительно нужно будет искать новую площадку, ведь вскоре «Ленэкспо» прекратит свое существование — выставочная площадка переедет в Пушкинский район в строящийся сейчас комплекс "ЭкспоФорум". Произойдет это, скорее всего, уже в следующем году.