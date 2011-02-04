На Маршала Казакова в разлив кипятка угодила легковушка

В Санкт-Петербурге произошел прорыв теплотрассы у дома N40 по улице Маршала Казакова. По предварительной информации, в результате разлива кипятка поврежден легковой автомобиль. О пострадавших из-за коммунальной аварии не сообщается.

В Санкт-Петербурге произошел прорыв теплотрассы у дома N40 по улице Маршала Казакова. По предварительной информации, в результате разлива кипятка поврежден легковой автомобиль. О пострадавших из-за коммунальной аварии не сообщается.

Прорыв на распределительной сети "Приморская" диаметром 1000 мм возле дома N40 по улице Маршала Казакова произошел около 8:40 мск в пятницу, 4 февраля 2011 года.

Как сообщили в пресс-службе ОАО "Теплосеть Петербурга", отвечающего за дефектный трубопровод, движение по улице в месте проведения противоаварийных работ в настоящее время перекрыто.

Оперативные бригады "Теплосети" прибыли на место коммунальной аварии в девять утра. В 09:15 мск поврежденная теплотрасса была отключена. В настоящее время идет подготовка к ремонтным работам, которые планируется завершить к 13:15 мск субботы, 5 февраля.

В зоне теплоснабжения подключенных зданий нет, подчеркивают теплоэнергетики.

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