Законопроект об отмене перехода на зимнее время отклонен

Государственная дума отклонила законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время. Одним из авторов законопроекта был спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В пояснительной записке авторы инициативы приводили мнение экспертов, которые заявляют о том, что перевод часов дважды в год вызывает значительное ухудшение здоровья граждан. Так, отдельные исследования в регионах показали, что в течение первых двух недель после перевода часовой стрелки на час вперед число вызовов "скорой помощи" вырастает на 12%, количество самоубийств возрастает на 66%, число несчастных случаев увеличивается на 29%, смертность от инфаркта миокарда увеличивается на 75%.

Государственная дума отклонила законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время. Одним из авторов законопроекта был спикер Совета Федерации Сергей Миронов.

В пояснительной записке авторы инициативы приводили мнение экспертов, которые заявляют о том, что перевод часов дважды в год вызывает значительное ухудшение здоровья граждан. Так, отдельные исследования в регионах показали, что в течение первых двух недель после перевода часовой стрелки на час вперед число вызовов "скорой помощи" вырастает на 12%, количество самоубийств возрастает на 66%, число несчастных случаев увеличивается на 29%, смертность от инфаркта миокарда увеличивается на 75%.

Кроме того, анализ данных о смертности в России за период 1980-1999 годов показал, что прирост смертности по причине перевода часовой стрелки составляет 8-10% от общего прироста смертности, то есть по этой причине преждевременно умирают 60-70 тыс. россиян в год, говорится в пояснительной записке. Авторы предлагали отказаться от перевода стрелок уже с 1 января 2009 года.

Профильный комитет - комитет Госдумы по охране здоровья - в своем заключении обратил внимание на то, что комплексные исследования, подтверждающие ухудшение здоровья людей при переводе стрелок, не проводились. А потому, считает комитет, Министерству здравоохранения и социального развития РФ необходимо провести научные исследования для изучения влияния "летнего" и "зимнего" времени на состояние здоровья населения, развитие различного рода заболеваний. "На основании полученных данных можно будет сделать выводы о трудопотерях и затратах на лечение, в связи с временной нетрудоспособностью, возникшей при переходе на летнее время", - считают депутаты комитета.

Кроме того, использование "летнего" времени на территории России соответствует сложившейся международной практике, в том числе в соседних с Россией европейских странах и других государствах, являющихся важными экономическими партнерами России. Указанный порядок одобрен Европейской экономической комиссией ООН, в его согласовании принимала участие и Россия. "Поэтому отмена "летнего" времени усложнит экономические отношения с европейскими странами и в первую очередь при железнодорожном сообщении", - убежден комитет.

На основании заключения комитета Госдума приняла решение не поддерживать данный законопроект.