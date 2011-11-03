Главным по спецпрограммам президента РФ стал Д.Рыжков

Президент России Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Рыжкова начальником главного управления специальных программ президента РФ.

Президент России Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Рыжкова начальником главного управления специальных программ президента РФ, сообщается в указе главы государства, размещенного в банке нормативных и распорядительных актов.



Другим указом президент снял с этой должности Александра Царенко, занимавшего пост с 2000г.



Сам Д.Рыжков 31 октября 2011г. распоряжением премьер-министра Владимира Путина был освобожден от должности заместителя главы аппарата правительства - вице-премьера Вячеслава Володина. Другим распоряжением В.Путин назначил на эту должность Евгения Забарчука.



Напомним, Д.Рыжков работал в аппарате правительства начиная с 2004г. Он занимался вопросами оборонной промышленности, правоохранительной деятельности и деятельности спецслужб.