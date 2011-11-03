В штаб "Справедливой России" на Петроградке нагрянула полиция

В штаб "Справедливой России" в Санкт-Петербурге прибыли полицейские.

В штаб "Справедливой России" в Санкт-Петербурге прибыли полицейские. Об этом сообщает в своем твиттере глава партии Сергей Миронов.



По его словам, у правоохранительных органов есть информация о планируемом налете на штаб, расположенный в Петроградском районе, ночью с 3 на 4 ноября 2011г.



"Нахожусь в СПб. В штаб СР в Петроградском р-не пришли полицейские. Пришли, как говорят – охранять, т.к. есть инф-я, что ночью будет налет", - такую запись оставил С.Миронов в своем блоге.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что в штаб партии полицейские приходили в рамках программы профилактики преступлений и правонарушений, которая ведется в преддверии выборов в РФ. Информацию о налете на офисы партии в ведомстве не подтвердили.