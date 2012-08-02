В Лондоне олимпийский автобус сбил насмерть велосипедиста

В Лондоне, где сейчас проходят ХХХ летние Олимпийские игры, под колеса автобуса, перевозившего олимпийцев, попал велосипедист.

В Лондоне, где сейчас проходят ХХХ летние Олимпийские игры, под колеса автобуса, перевозившего олимпийцев, попал велосипедист. В результате ДТП мужчина скончался на месте, сообщает Reuters.



Как рассказали представители лондонской полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 августа 2012г. в районе Хэкни недалеко от парка, где расположены несколько олимпийских объектов. Водитель автобуса, перевозившего атлетов, слишком поздно заметил выехавшего на дорогу велосипедиста и не успел затормозить.



В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена, однако уже известно, что мужчина не был участником Олимпиады.



Полиция Лондона проводит расследование инцидента.