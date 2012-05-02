Нефтеавария в Иркутской обл.: жителям подключили воду, но не разрешают ее использовать

В Иркутской области жителям трех населенных пунктов, вблизи которых произошел разлив нефтепродуктов в Ангару, рекомендуют отказаться от использования воды из водозабора.

В Иркутской области жителям трех населенных пунктов, вблизи которых произошел разлив нефтепродуктов в Ангару, рекомендуют отказаться от использования воды из водозабора.



Как сообщил мэр города Черемхово Вадим Семенов, в реке Ангаре было обнаружено еще одно нефтяное пятно, находящееся в 12 км выше по течению от водозабора. "Надеемся, что ситуация с пробами воды не ухудшится, хотя у нас есть некоторые опасения", - отметил глава города.



В настоящее время ведутся работы по ликвидации нефтяного пятна с помощью реагентов. По данным администрации Черемхово, сейчас содержание вредных веществ в воде значительно ниже предельно допустимых показателей. Тем не менее, до особого разрешения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) жителям по-прежнему рекомендуется воздерживаться от ее питья и использования в приготовлении пищи, поскольку в системе проводится гиперхлорирование для очищения воды и тщательной промывки труб.



Напомним, 25 апреля 2012г. на Ангаре было обнаружено нефтяное пятно протяженностью около 10 км. После этого была обнаружена и устранена незаконная врезка на предприятии ФГУ "Комбинат Росрезерва Прибайкалья", расположенном на территории г.Усолье-Сибирское. Утечка нефтепродуктов устранена. По данному факту было возбуждено два уголовных дела: по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 (покушение на кражу в крупном размере) и ст.250 (загрязнение вод) Уголовного кодекса РФ. По данным правительства Иркутской области, в реку попало 44 т дизельного топлива, при этом в МЧС приводили данные только о 2 тоннах.



В связи с утечкой нефтепродуктов на несколько дней был остановлен водозабор Черемховского района, который обеспечивает питьевой водой около 77 тыс. человек в трех населенных пунктах: Черемхово, Свирске и Михайловке.