В Петербурге начался новый суд над «ночным губернатором»

Владимир Барсуков (Кумарин) (Фото: Сергей Снегов/Интерпресс)

Куйбышевский районный суд Петербурга начал рассмотрение уголовного дела бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), который в 1990-е годы был известен как «ночной губернатор» Северной столицы.

Барсуков предстал перед судом не впервые. Как уже сообщал РБК Петербург, в августе 2016 года суд приговорил бизнесмена, которого считают лидером Тамбовской ОПГ, к 23 годам колонии строгого режима. Барсуков был признан виновным в покушении на жизнь совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийстве его охранника. Приговор был вынесен с учетом других судимостей Барсукова — в 2009 и 2012 годах он был признан виновным в двух рейдерских захватах собственности в Северной столице и в вымогательстве у предпринимателей. По этим делам Барсуков ранее был приговорен к 15 годам заключения.

Помимо этого, в производстве находился еще ряд дел, в которых Барсуков фигурировал как обвиняемый. Речь шла об 11 эпизодах рейдерских захватов собственности и деле об организации убийства совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Кроме того, считается, что Барсуков имеет отношение к делу об убийстве Галины Старовойтовой.

Впрочем, в феврале 2018 года производство по уголовному делу о крупных рейдерских захватах в Петербурге было прекращено из-за истечения срока давности. Все эпизоды рейдерства происходили в 2005–2006 годах, срок давности по ним составляет 10 лет.

В качестве обвиняемых по этому делу, помимо Барсукова, проходили Вячеслав Дроков, Павел Цыганок, Олег Кумище, Дмитрий Малышев, Дмитрий Морин, Анатолий Фролов, Константин Семкин и Андрей Спивак.

Пятеро фигурантов, которые обвинялись только по этим эпизодам, были освобождены от ответственности. Однако Барсукова и Дрокова обвиняют еще и по статье о создании преступного сообщества. Впрочем, на вчерашнем судебном заседании, оба фигуранта свою вину не признали. Теперь, по информации газеты «Коммерсантъ», свои доказательства будет представлять прокуратура, а суду предстоит заслушать показания более 50 свидетелей и потерпевших.