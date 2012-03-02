Суд Ставрополья отменил итоги выборов в Лермонтове после бунта граждан

В Ставропольском крае Лермонтовский городской суд по итогам заседания 2 марта 2012г. отменил итоги выборов депутатов совета города пятого созыва.

В Ставропольском крае Лермонтовский городской суд по итогам заседания 2 марта 2012г. отменил итоги выборов депутатов совета города пятого созыва. Новые выборы, на проведении которых в течение десяти дней настаивали около 40 участников бессрочной голодовки, состоятся позднее, сообщили в суде.



Возможно, этот вердикт суда стал результатом встречи полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина и главы предвыборного штаба Владимира Путина Станислава Говорухина с местными активистами, участвовавшими в акции протеста. Встреча состоялась накануне, 1 марта 2012г.



С.Говорухин заявил голодавшим, что В.Путин возьмет под личный контроль ситуацию в городе. В свою очередь А.Хлопонин якобы заявил, что если решение суда активистов не удовлетворит, то он готов присоединиться к голодовке. Как заявляют блогеры, сейчас десятки человек стоят у здания суда и скандируют "За Путина!".



Напомним, бессрочная голодовка была объявлена 21 февраля 2012г. К ней присоединились около 20 кандидатов в депутаты и столько же местных жителей. Голодающие добивались отмены решения местного ЦИК, не допустившего к участию в избирательной кампании местных оппозиционеров и гражданских активистов. Активисты также потребовали отправить в отставку главу территориального избиркома Наталью Ярмолич.



Противостояние жителей Лермонтова, которые поддержали народных избранников, с местными властями бурно обсуждалось в блогах и социальных сетях. По словам митингующих против смены руководства города, в Лермонтове попытались осуществить "рейдерский захват власти".



Возмущенные депутаты и местные жители пошли на штурм администрации, при этом полиция города отказалась разгонять демонстрантов, так что властям пришлось вызывать бойцов ОМОНа из Пятигорска, которые в свою очередь также не стали разгонять городскую оппозицию.



По версии опальных депутатов, среди которых – представители партий ЛДПР и "Справедливая Россия", распустили Горсовет, а вместе с ним свой пост покинул и мэр Лермонтова Александр Дунаев, для того, чтобы поставить на руководящий пост лояльных политиков, которые не будут противостоять поглощению города со стороны Пятигорска. Жители Лермонтова утверждают, что властям Пятигорска не хватает расположенного в небольшом городе полигона для отходов. Митингующие боятся, что власти "превратят город в помойку".