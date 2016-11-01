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Один из старейших петербургских банков меняет вывеску
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Один из старейших петербургских банков меняет вывеску
Санкт-Петербург и область, 01 ноя 2016, 17:28
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Один из старейших петербургских банков меняет вывеску
Один из офисов Банка «Александровский» (Фото: Пресс-служба Банка "Александровский" )

Банк «Александровский» вслед за сменой основного состава акционеров провел смену фирменного стиля. Изменениям в первую очередь подвергся логотип, а также цветовое оформление офисов. Как сообщила пресс-служба финансовой организации, до конца года планируется провести ребрендинг существующих отделений «Александровского», запустить сайт и рекламную кампанию в новом фирменном стиле.

Цена вопроса

Объем затрат на ребрендинг в банке «Александровский» не называют. Аналитик ГК «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин полагает, что на смену фирменного стиля банк может затратить не более 15 млн руб. «Согласно РСБУ, на начало октября активы банка составляли около 13 млрд руб., капитал составлял около 2 млрд руб., а накопленная с начала года чистая прибыль — порядка 15 млн руб. (в прошлом году чистая прибыль составляла около 34 млн руб.). Учитывая финансовые показатели банка, едва ли целесообразно тратить на ребрендинг более 5-15 млн рублей», — полагает эксперт.

Ребрендинг может быть эффективен в случае, если банк планирует экспансию на розничный рынок, полагает Т. Нигматуллин. Еще одна задача, которую может решать ребрендинг, смягчить негативный имидж банковсковского сектора, сформировавшийся за годы кризиса. «Учитывая активный отзыв лицензий Центробанком, небольшие банки стремятся поддерживать маркетинговую активность на высоком уровне, чтобы нивелировать негативный внешний фон», — говорит Т. Нигматуллин.

Акцент на розничном бизнесе подтверждает и пресс-служба «Александровского». «Уже запущена новая линейка вкладов, потребительские кредиты и автокредитование — за счет покупки портфелей и внедрения собственной программы. Задача на следующий год — удвоить портфель розничных кредитов и кредитов МСБ, а также объем средств частных клиентов», — сообщили РБК Петербург в «Александровском».

Сдерживающие факторы

Реализовать заявленную стратегию «Александровскому» будет непросто, полагает руководитель информационно-аналитической службы Banki.ru Сабина Хасанова.

«По нашим оценкам, банк поставил перед собой цель нарастить кредитный портфель физлиц и МСБ на общую сумму порядка 3,5 млрд рублей. Однако основополагающим показателем является качество портфеля, а не его размер. А качественный рост кредитного портфеля в сложившейся экономической ситуации — задача не из лёгких», — говорит С. Хасанова.

Здесь ключевую роль сыграют возможности банка привлекать ресурсы. Однако принимая во внимание текущую зависимость банка от средств частных клиентов, дальнейшее увеличение доли частных вкладов в структуре пассивов весьма рискованная стратегия, — продолжает С. Хасанова. — То же относится и к наращиванию кредитного портфеля».

Справка

На 1 января 2016 года кредитный портфель банка «Александровский» составлял 5,2 млрд руб. Из него 867 млн руб. или 16,7% приходилось на розничные кредиты. По данным на 1 октября 2016 года, кредиты частным клиентам увеличились до 942 млн руб. (что составляет 18,7% от кредитного портфеля).

Объем привлеченных средств на 1 января 2016 года составлял 7,9 млрд руб., из которого 4,1 млрд руб. (52%) приходился на вклады частных клиентов. По данным на 1 октября 2016 года банк нарастил вклады физических лиц до 4,7 млрд руб. (59,7% от объема привлеченных средств), сообщила пресс-служба «Александровского».

Автор: Дмитрий Гринкевич .
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