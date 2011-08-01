Р.Нургалиев отчитался об итогах аттестации в российской полиции

Более 320 генералов МВД прошли аттестацию и заняли руководящие должности в Министерстве внутренних дел, при этом 21 генерал был уволен из органов.

Более 320 генералов МВД прошли аттестацию и заняли руководящие должности в Министерстве внутренних дел, при этом 21 генерал был уволен из органов. Такие итоги реформы милиции озвучил глава МВД Рашид Нургалиев в эфире телеканала "Россия-24".



Аттестация сотрудников милиции проходила в течение пяти месяцев и осуществлялась более чем 1500 аттестационными комиссиями разного уровня. Согласно закону "О полиции", разработка которого была инициирована президентом РФ Дмитрием Медведевым, руководители подразделений полиции могут занимать свои должности не более пяти лет, а затем в рамках ротации кадров они должны быть переведены на другие места службы.



Как заявил министр, теперь каждый сотрудник полиции при получении новой должности будет вновь проходить переаттестацию. "Это будет серьезный экзамен в отношении него и личных поручителей", - отметил Р.Нургалиев. Итоги нынешней аттестации были внесены в личные дела сотрудников МВД и будут учитываться при последующих аттестациях.



"Мы теперь занимаемся не набором, а отбором лучших, - объяснил Р.Нургалиев цели реформы. - Это всестороннее изучение личности офицера, его образовательного уровня, профессиональных навыков. Важно, чтобы информация была объективной, мы не должны допустить, чтобы был промах или какая-то небрежность. Я должен знать объективно мотивацию сотрудника, профессиональные качества, его поступки".



Как отметил министр, окончание внеочередной аттестации вовсе не означает, что реформа МВД завершена. Теперь необходимо изменение и совершенствование нормативно-правовой базы, а также "нужно время, чтобы сформировать новый облик сотрудника, психологию работы в новом формате в открытом обществе".



Также министерство намерено обратить серьезное внимание "на образовательные проблемы, которые должны соответствовать уровню международных стандартов".