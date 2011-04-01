На маршруте Петербург-Москва могут появиться новые "Сапсаны"

Компания Siemens готова выпустить восемь поездов "Сапсан" для ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за два года. Об этом РБК сообщил президент Siemens в России и Центральной Азии Дитрих Меллер. Он заявил, что в настоящее время контракт находится в стадии согласования.
"Поставка восьми поездов занимает примерно 24 месяца с момента подписания контракта", - сообщил Д.Меллер и добавил, что цена "Сапсанов" для РЖД согласована на уровне 2005г.
Ранее совет директоров РЖД принял решение о покупке четырех поездов "Сапсан" у компании Siemens, с опционом на 4 поезда. В настоящий момент решается вопрос о схеме финансирования данного контракта. По словам старшего вице-президента РЖД Валентина Гапановича, должна быть выбрана оптимальная финансово-экономическая модель проекта."Мы договорились с Siemens, что цена будет заморожена на уровне 2005г. (276 млн евро за 8 поездов). Будем предлагать заложить эту сумму в инвестпрограмму в этом году", - заявил он.
С количеством и ценой закупаемых "Сапсанов" РЖД планировала определиться в I полугодии 2011г., сказал президент РЖД Владимир Якунин. "Мы будем закупать как минимум 4 поезда "Сапсан", может быть и больше. В инвестиционной программе пока эти затраты не обозначены, по итогам I полугодия 2011г. мы решим вопрос и по объему, и по цене закупок", - отметил он. В.Якунин подчеркнул, что закупки новых "Сапсанов" - это чисто техническая необходимость, поскольку действующим "Сапсанам" будет требоваться ремонт, и необходимо, чтобы во время производимого ремонта движение поездов не прекращалось.
Напомним, что высокоскоростные поезда "Сапсан" с декабря 2009г. используются на маршруте Москва - Санкт-Петербург - Москва, а с 30 июля 2010г. также и на маршруте Москва - Нижний Новгород - Москва. "Сапсан" может развивать скорость до 250 км/ч. РЖД в 2011г. планирует перевезти поездами "Сапсан" более 2 млн пассажиров.