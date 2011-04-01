На маршруте Петербург-Москва могут появиться новые "Сапсаны"

Компания Siemens готова выпустить восемь поездов "Сапсан" для ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за два года.

Компания Siemens готова выпустить восемь поездов "Сапсан" для ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) за два года. Об этом РБК сообщил президент Siemens в России и Центральной Азии Дитрих Меллер. Он заявил, что в настоящее время контракт находится в стадии согласования.



"Поставка восьми поездов занимает примерно 24 месяца с момента подписания контракта", - сообщил Д.Меллер и добавил, что цена "Сапсанов" для РЖД согласована на уровне 2005г.



Ранее совет директоров РЖД принял решение о покупке четырех поездов "Сапсан" у компании Siemens, с опционом на 4 поезда. В настоящий момент решается вопрос о схеме финансирования данного контракта. По словам старшего вице-президента РЖД Валентина Гапановича, должна быть выбрана оптимальная финансово-экономическая модель проекта."Мы договорились с Siemens, что цена будет заморожена на уровне 2005г. (276 млн евро за 8 поездов). Будем предлагать заложить эту сумму в инвестпрограмму в этом году", - заявил он.



С количеством и ценой закупаемых "Сапсанов" РЖД планировала определиться в I полугодии 2011г., сказал президент РЖД Владимир Якунин. "Мы будем закупать как минимум 4 поезда "Сапсан", может быть и больше. В инвестиционной программе пока эти затраты не обозначены, по итогам I полугодия 2011г. мы решим вопрос и по объему, и по цене закупок", - отметил он. В.Якунин подчеркнул, что закупки новых "Сапсанов" - это чисто техническая необходимость, поскольку действующим "Сапсанам" будет требоваться ремонт, и необходимо, чтобы во время производимого ремонта движение поездов не прекращалось.



Напомним, что высокоскоростные поезда "Сапсан" с декабря 2009г. используются на маршруте Москва - Санкт-Петербург - Москва, а с 30 июля 2010г. также и на маршруте Москва - Нижний Новгород - Москва. "Сапсан" может развивать скорость до 250 км/ч. РЖД в 2011г. планирует перевезти поездами "Сапсан" более 2 млн пассажиров.