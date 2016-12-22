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На петербургском аптечном рынке происходит тотальная смена игроков
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На петербургском аптечном рынке происходит тотальная смена игроков
Санкт-Петербург и область, 01 мар, 10:24
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На петербургском аптечном рынке происходит тотальная смена игроков
Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс

Федеральная сеть аптек «Мелодия здоровья» купила 13 точек петербургской сети «Горные вершины», рассказал СМИ представитель «Мелодии здоровья» Константин Наумов. Это уже четвертая сделка, произошедшая на аптечном рынке Северной столицы за последние полгода. За прошлый год подобных сделок в России произошло несколько десятков, подсчитали аналитики компании RNC Pharma. По прогнозам экспертов, волна консолидации, вызванная снижением рентабельности аптечного ретейла, в дальнейшем будет только нарастать.

Хочется выйти

Консолидация аптечного ретейла в Петербурге началась осенью прошлого года, когда ГК «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов», «Озерки») купила аптечные сети «Первая помощь», «Радуга», «Ладушка», принадлежавшие фармацевтической группе «Роста». Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценивал стоимость активов в 14-17 млрд руб.

Продала свой розничный бизнес и ГК «Фармакор», один из старейших игроков петербургского аптечного рынка. Покупателем стала Межрегиональная розничная фармацевтическая компания, основным бенефициаром которой, по данным СМИ, был Аркадий Зятковский, член совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (владеет сетями «36,6» и «Горздрав»). Эксперты оценивали сделку в 2 млрд руб. Позже петербургская сеть «Родник здоровья&ЛекОптТорг» также объявила о планах объединиться с мурманской «Аптекой для бережливых».

Всего за 2017 год в России в сфере фармацевтической розницы было совершено порядка 50 сделок, рассказал РБК Петербург директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В большинстве из них фигурировали небольшие аптечные сети (10-50 аптек). «Причины у всех сделок разные. Где-то финансовое состояние компаний, уровень долговой нагрузки таковы, что рассчитаться с кредиторами можно лишь за счет продажи структуры, где-то собственники решают сменить сферу деятельности, так как рентабельность розничной продажи лекарственных средств довольно низкая», — объясняет Беспалов.

«Многие хотят выйти из бизнеса, чтобы получить хотя бы минимальную стоимость, нежели потом обанкротиться и закрыться. Небольшие сети особенно стараются продаться», — согласен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Консолидация аптечного ретейла в Петербурге началась осенью прошлого года.Всего за 2017 год в России в сфере фармацевтической розницы было совершено порядка 50 сделок слияния-поглощения.

Нисходящий тренд

Как ранее писал РБК Петербург, в 2017 году аптечный ретейл впервые столкнулся с падением спроса. В ноябре 2017 года объем коммерческого рынка лекарственных препаратов упал на 6,1% по сравнению с октябрем 2017 года. Для сравнения: даже в кризисный 2015 год продажи в ноябре росли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

По данным DSMGroup, в 2017 году через аптечные сети России было реализовано 5 065,8 млн упаковок на сумму 940,7 млрд руб. в розничных ценах. По сравнению с 2016 годом объем рынка вырос на 6,5% в стоимостном выражении и на 3,5% в натуральном выражении. Препараты дешевого сегмента (до 50 руб.) по итогам года упали на 3,4% в цене. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте от 150 до 500 руб. — на 1,2%. Стоимость препаратов более дорогой категории за год выросла на 0,2%.

В условиях снижения покупательской способности населения аптечный бизнес работает на грани рентабельности. «Выручка и рентабельность растут медленно, часто медленнее роста накладных расходов», — утверждает Беспалов.

В условиях снижения покупательской способности населения аптечный бизнес работает на грани рентабельности.

Спасение в масштабах

Противостоять стагнации рынка можно лишь масштабируя бизнес, а это доступно только крупным сетям, объясняют аналитики. «Рентабельность растет за счет суммирования количественных показателей конкретных объектов», — говорит Беспалов.

«При активном масштабировании издержки на управление и логистику меньше, чем если открыть одну-две точки в регионе, а денежный поток больше, что позволяет крупным сетям работать», — соглашается Шуляк. По мнению аналитиков, крупные структуры, стремясь заработать дополнительную прибыль, стараются оказывать дополнительные услуги производителям, например, в продвижении продукции. Как сказал РБК Петербург Шуляк, со ссылкой руководителя крупной аптечной сети, без дополнительных сервисов аптечный бизнес был бы нерентабелен.

Противостоять стагнации аптечного рынка можно лишь масштабируя бизнес, а это доступно только крупным сетям, объясняют аналитики.

Продолжение следует

Как считают эксперты, изменить ситуацию на рынке мог бы только рост платежеспособности покупателей, поскольку сейчас спрос на лекарства ограничивается самыми необходимыми препаратами. Это, в свою очередь, подрывает экономику аптечного ретейла. «Рост благосостояния населения мог бы стимулировать спрос как на более дорогие лекарственные препараты, так и на покупку лекарственных препаратов не первоочередного спроса (профилактические средства)», — пояснил Беспалов.

Однако в 2018 году аптечный рынок вырастет на 5% в рублях и лишь на 1% в натуральном выражении, полагает Шуляк. Исходя из этого он дает пессимистичный прогноз развития отрасли. «Негативные явления останутся, поэтому консолидация продолжится. Вскоре мы увидим экспансию федеральных сетей в регионы и уход небольших аптечных сетей с рынка», — сказал РБК Петербург Шуляк.

Автор: Ксения Юркина.
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