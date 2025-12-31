 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
«Ирония судьбы» попала в топ новогодних фильмов по версии The Guardian

The Guardian включила «Иронию судьбы» в список лучших новогодних фильмов
Сюжет
Новый год 2026
Мягков и Брыльска на протяжении всего фильма «раздувают славянскую меланхолию, доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Таривердиева», отмечает британское издание
Елочная игрушка с портретами актёров из фильма &laquo;Ирония судьбы, или С лёгким паром!&raquo;
Елочная игрушка с портретами актёров из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (Фото: PhotoJuli86 / Shutterstock)

Советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) режиссера Эльдара Рязанова оказалась в списке лучших фильмов для просмотра в новогоднюю ночь британского издания The Guardian.

«Московский врач Женя (Андрей Мягков), собирающийся жениться, по ошибке садится на рейс в Ленинград после мальчишника. В связи с однотипностью советской архитектуры он, будучи пьяным, засыпает в квартире по тому же адресу, где хрупкая Надя (Барбара Брыльска) встречает своего капризного жениха Ипполита (Юрий Яковлев, советский Джон Клиз)», — пересказывает сюжет фильма британское издание.

Газета отмечает, что любовная линия «совершает множество безумных поворотов», пока Женя и Надя «раздувают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэля Таривердиева». Речь идет о композиции «Я спросил у ясеня» на слова Владимира Киршона.

«Иронию судьбы» впервые показали на «Первой программе Центрального телевидения» СССР 1 января 1976 года. Картина состоит из двух серий, которые длятся чуть более трех часов. Главные роли исполнили Мягков, Брыльска и Яковлев. В 1977 году фильм был удостоен Государственной премии СССР, а с 1994-го традиционно транслируется по телевидению 31 декабря. В 2007 году на экраны вышел его сиквел «Ирония судьбы. Продолжение», который снял Тимур Бекмамбетов.

В 2022 вышел американский ремейк — About Fate («О судьбе»).

Что посмотреть в новогодние праздники. Выбор гостей эфира Радио РБК
Общество
Кадр из художественного фильма &laquo;Республика ШКИД&raquo;

Также в топ попали:

  • американская драма «Квартира» (1960, режиссер Билли Уайлдер);
  • американская драма «Общество мертвых поэтов» (1989, режиссер Питер Уир);
  • американский триллер «Странные дни» (1995, режиссер Кэтрин Бигелоу);
  • трилогия «Властелин колец» (2001-2003, режиссер Питер Джексон);
  • американская драма «Сансет бульвар» (1950, режиссер Билли Уайлдер);
  • триллер «Сияние» (1980, режиссер Стэнли Кубрик);
  • американский боевик «Приключения «Посейдона» (1972, режиссер Рональд Ним);
  • американская комедия «Эпоха радио» (1987, режиссер Вуди Аллен);
  • американская комедия «Праздник» (1938, режиссер Джордж Кьюкор);
  • комедия «С Новым годом!» (1973, режиссер Клод Лелуш);
  • драма «Призрачная нить» (2017, режиссер Пол Томас Андресон);
  • американская комедия «Когда Гарри встретил Салли...» (1989, режиссер Роб Райнер).

Согласно результатам исследования «Кион» и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, любимыми новогодними фильмами россиян являются «Гарри Поттер», «Один дома» и «Ирония судьбы».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Великобритания «Ирония судьбы» Новый год The Guardian фильмы новогодняя ночь
