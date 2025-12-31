 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Что посмотреть в новогодние праздники. Выбор гостей эфира Радио РБК

Гости эфира РБК посоветовали, что посмотреть в новогодние праздники
Сюжет
Новый год 2026
Сюжет
Радио РБК
Представители российского бизнеса поделились с РБК, какие фильмы предпочитают смотреть в новогодние праздники. В список вошла не только советская классика, но и «Плохой Санта»
Кадр из художественного фильма &laquo;Республика ШКИД&raquo;
Кадр из художественного фильма «Республика ШКИД» (Фото: РИА Новости)

Гости Радио РБК в рамках проекта «Новогоднее кино» рассказали, что предпочитают смотреть в продолжительные выходные. Они рекомендовали как советскую классику, так и зарубежные картины, которые позволяют взглянуть на новогодние праздники под другим углом.

  • Заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Георгий Белозеров назвал среди главных новогодних и по-настоящему вечных фильмов «Республику ШКИД» (1966, режиссер Геннадий Полока), где, по его словам, юмористично представлен тяжелый период, когда совместной деятельностью, общими планами и результатами беспризорники смогли сделать много полезного для страны.

  • Управляющий директор сети розничных магазинов «Магнит» Анна Мелешина рассказала о планах посмотреть российский сериал «Золотое дно» в новогодние праздники. Она назвала его особенным, потому что там подробно отражена атмосфера и специфика Краснодарского края, где она жила последние шесть лет.

  • Генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев назвал главным символом Нового года фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», который он пересматривает ежегодно. Лихачев считает особенно важным для праздничного настроения мультипликационный пролог, о котором часто забывают зрители, вспоминая лишь культовые сцены с одинаковыми домами в Москве и Ленинграде.

  • Сооснователь компании «Много лосося» Александр Мутовин рассказал, что его новогодние праздники сопровождает советская киноклассика, среди обязательных фильмов к просмотру — «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию». Предприниматель признался, что недавно показал эти фильмы своим детям 9 и 12 лет и они тоже оценили «вечный, добрый и уютный юмор». По его словам, эта атмосфера объединяет семью и помогает почувствовать праздник.

  • Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков сообщил, что для него новогодние праздники — это возможность посмотреть значимые премьеры уходящего года, на которые не хватало времени из-за плотного рабочего графика. Он также отметил современные франшизы, в частности «Елки», новые части которых регулярно выходят на экраны.

  • Предприниматель, диджитал-продюсер и автор телеграм-канала Дмитрий Бескромный рекомендовал к просмотру для создания праздничного настроения «Реальную любовь» (2003, режиссер Ричард Кёртис), «Плохого Санту» (2003, режиссер Терри Цвигофф) и «Залечь на дно в Брюгге» (2007, режиссер Мартин Макдона). По его словам, эти фильмы позволяют смотреть под другим углом на новогодние праздники и находить в них сильные человеческие истории.

Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Новый год фильмы мультфильмы праздники
