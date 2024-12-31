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Общество ,  
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В Берлине сириец напал с ножом на двух мужчин

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

В Берлине произошло нападение на двух мужчин в районе Шарлоттенбург, подозреваемый — сириец, сообщает полиция немецкой столицы.

Он ранил их украденным из супермаркета ножом — одного в магазине, другого на тротуаре у отеля поблизости.

«Одного мужчину выписали после амбулаторного лечения, второй в настоящее время получает медицинскую помощь в больнице. <...> Первоначальные данные свидетельствуют о том, что у подозреваемого могут проявляться признаки психического заболевания», — сказано в сообщении.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

20 декабря в Магдебурге, расположенном недалеко от Берлина, уроженец Саудовской Аравии на автомобиле въехал в толпу на рождественской ярмарке. Погибли пять человек, более 200 пострадали. Россиян среди них не было.

Задержанный Талеб А. жил в Германии с 2006 года, работал врачом. По данным прокуратуры, возможной причиной нападения стала «неудовлетворенность отношением к саудовским беженцам» в стране.

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