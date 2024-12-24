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В Краснодаре напавшего с ножом подростка выдворят вслед за родителями

В Краснодаре суд решил выдворить напавшего с ножом подростка вслед за родителями
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Прикубанский районный суд решил выдворить за пределы России подростка, который в декабре напал на сверстников в школе поселка Российский (входит в городской округ города Краснодара), сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Это произошло примерно через десять дней после принятия аналогичного решения для родителей юноши.

Кроме того, суд оштрафовал правонарушителя на 30 тыс. руб.

Инцидент произошел 6 декабря, после ссоры двух учеников. Опрошенные Baza ученики рассказали, что один из парней громко слушал музыку через колонку, что не понравилось второму подростку.

По данным суда, молодой человек 2010 года рождения во время конфликта со своими сверстниками нанес одному из них непроникающие ножевые ранения. Суд признал его виновным в хулиганстве (ч.2 ст. 213 Уголовного кодекса). После уплаты штрафа юноша вместе с родителями будет выдворен за пределы России.

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Ранее родителей напавшего на сверстников признали виновными по ч. 1 ст. 18.8 Административного кодекса (нарушение правил въезда или проживания в России иностранными гражданами). Суд также назначил им штрафы по 2 тыс. руб.

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность). Однако его фигурантов пока не назвали.

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Теги
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