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Общество ,  
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Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам, его начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил Новый Год.

«Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, уверен, что все будет хорошо», — сказал глава государства.

Путин назвал военнослужащих подлинными героями,мужеством и отвагой которых гордится Россия. Страна, по его словам, верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава государства пожелал благополучия и процветания России и каждой российской семье.

Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом и пожелал «года победы»
Политика
Ким Чен Ын

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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