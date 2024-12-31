Путин поздравил россиян с Новым годом
Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам, его начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил Новый Год.
«Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, уверен, что все будет хорошо», — сказал глава государства.
Путин назвал военнослужащих подлинными героями,мужеством и отвагой которых гордится Россия. Страна, по его словам, верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.
Глава государства пожелал благополучия и процветания России и каждой российской семье.
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