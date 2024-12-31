Дамбу в Петербурге, закрытую из-за угрозы высоких волн, открыли

Дамба была закрыта утром 30 декабря в связи с угрозой высоких волн на фоне порывов ветра до 24 м/с. В ночь на 31 декабря все затворы открыли, Кронштадтский корабельный фарватер вновь открыт для судов

В 00:30 мск 31 декабря все затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений были открыты, сообщается в телеграм-канале дамбы.

«Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов. Работа систем Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений продолжается в штатном режиме с постоянным мониторингом состояния гидрометеорологической обстановки», — сказано в публикации.

Вода из Финского залива вновь начала поступать в акваторию Невской губы.

Все затворы КЗС закрыли утром 30 декабря для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений по решению МЧС. Ведомство обратило внимание, что в городе прогнозируется усиление ветра западного направления до 19–24 м/с, высота волн вне льда составит 2–2,5 м.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 21:00 31 декабря действует предупреждение о сильном ветре: местами ожидают порывы 15-20 м/с. В прибрежных районах Ленобласти ночью они могут достигать 23 м/с. Из-за ветра с новогодней елки на Дворцовой площади сняли звезду, дерево укрепили, а близкий доступ к нему ограничили.

Дамбу построили в 2011 году, она тянется через Кронштадт поперек Финского залива. Комплекс состоит из каменно-земляных дамб, водопропускных и судопропускных сооружений, мостов, транспортного тоннеля и развязок. После ее строительства наводнения в Санкт-Петербурге прекратились, до того они были частыми: только 150 из 308 лет, прошедших между основанием города и появлением КЗС, были без наводнений. Главной причиной наводнений в Петербурге были нагонные волны, которые циклонами формируются в Балтийском море. Они, упираясь в бутылочное горлышко Невской губы, выплескивались на городские улицы.