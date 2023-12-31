На трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось более 1 тыс. автомобилей
На трассе Алма-Ата — Екатеринбург из-за бурана скопилось 1150 автомобилей, в которых находятся свыше 3 тыс. человек, среди них более 100 детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
«Только на трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них свыше 3 тыс. человек, из которых более 100 — дети», — говорится в сообщении ведомства. Причиной заторов на дорогах стал сильный буран в Карагандинской области, добавили в МВД.
В общей сложности за двое суток сотрудники МВД сопроводили порядка 17 тыс. транспортных средств до ближайших населенных пунктов, говорится в сообщении ведомства. Для эвакуированных организовали размещение в теплых помещениях и горячее питание.
Жителей и гостей Карагандинской области Казахстана призвали воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.
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