На трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось 1150 автомобилей, в которых находятся более 3 тыс. человек. Как сообщили в МВД Казахстана, причиной произошедшего стал буран

Фото: POLICE_of_KZ / Telegram

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург из-за бурана скопилось 1150 автомобилей, в которых находятся свыше 3 тыс. человек, среди них более 100 детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«Только на трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них свыше 3 тыс. человек, из которых более 100 — дети», — говорится в сообщении ведомства. Причиной заторов на дорогах стал сильный буран в Карагандинской области, добавили в МВД.

В МВД Казахстана отметили, что минувшей ночью с трасс Ботакара — Баянаул и Ботакара — Каркаралинск были эвакуированы 110 человек, в том числе семь детей, полиция продолжает работу по спасению людей из снежных заторов.

В общей сложности за двое суток сотрудники МВД сопроводили порядка 17 тыс. транспортных средств до ближайших населенных пунктов, говорится в сообщении ведомства. Для эвакуированных организовали размещение в теплых помещениях и горячее питание.

Жителей и гостей Карагандинской области Казахстана призвали воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.