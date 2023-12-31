 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось более 1 тыс. автомобилей

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось более 1 тыс. автомобилей
На трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось 1150 автомобилей, в которых находятся более 3 тыс. человек. Как сообщили в МВД Казахстана, причиной произошедшего стал буран
Фото: POLICE_of_KZ / Telegram
Фото: POLICE_of_KZ / Telegram

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург из-за бурана скопилось 1150 автомобилей, в которых находятся свыше 3 тыс. человек, среди них более 100 детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«Только на трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них свыше 3 тыс. человек, из которых более 100 — дети», — говорится в сообщении ведомства. Причиной заторов на дорогах стал сильный буран в Карагандинской области, добавили в МВД.

Вильфанд назвал срок изменения в России понятия «нормальная погода»
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК
В МВД Казахстана отметили, что минувшей ночью с трасс Ботакара — Баянаул и Ботакара — Каркаралинск были эвакуированы 110 человек, в том числе семь детей, полиция продолжает работу по спасению людей из снежных заторов.

В общей сложности за двое суток сотрудники МВД сопроводили порядка 17 тыс. транспортных средств до ближайших населенных пунктов, говорится в сообщении ведомства. Для эвакуированных организовали размещение в теплых помещениях и горячее питание.

Жителей и гостей Карагандинской области Казахстана призвали воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Казахстан Россия Екатеринбург Алма-Ата

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
МЧС выпустило экстренное предупреждение о надвигающихся на Москву морозах
Общество
Как весь Екатеринбург завалило снегом
Общество
Синоптик рассказал о снегопадах на последней неделе уходящего года
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек, 17:23
Почему мы грустим в новогодние праздники и как себе помочь Pro, 10:47
Число погибших в результате удара по Белгороду выросло до 24 Политика, 10:45
Жителей Белгорода попросили спуститься в укрытия из-за ракетной угрозы Политика, 10:45
Ким Чен Ын исключил воссоединение с Южной Кореей Политика, 10:38
На трассе Алма-Ата — Екатеринбург скопилось более 1 тыс. автомобилей Общество, 10:35
Лавров сообщил об уголовных делах против 900 украинцев Политика, 10:10
Кто из знаменитостей умер в 2023 году. Фотогалерея Общество, 10:00 
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Редкости и химеры: культурная афиша января Стиль, 10:00
Лавров заявил о нежелании США «рушить до основания» отношения с Россией Политика, 09:47
Около 20 тыс. военных будут отвечать за ПВО в новогодние праздники Политика, 09:24
Все против Маска: почему в США недовольны Starlink Pro, 09:22
История Костомарова и триумф Махачева. Чем запомнился 2023 год в спорте Спорт, 09:00
Сотовые операторы назвали популярные у россиян страны в 2023 году Бизнес, 09:00
Ирландия проложит больше подводных кабелей из-за «российской угрозы» Политика, 08:53