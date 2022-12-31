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Световое шоу в честь 2023 года в Пекине
Новый год встретили в Австралии, Индонезии, Японии. В Пекине приход 2023-го отметили световым шоу
Теги
Китай
Пекин
Новый год
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