В Москве семь компаний такси лишили лицензии

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Семь таксомоторных компаний лишили разрешения на работу в Москве. Об этом написали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что водители такси не проходили медицинские осмотры до и после своей смены. Автомобили, на которых осуществлялись перевозки, могли ездить по городу неисправными, так как техосмотры тоже не проводились. «Таксисты также регулярно попадали в аварии и даже пытались обмануть пассажиров», — говорится в сообщении.

Лицензии лишились компании «Скайд», «Венера», «Валент», «Интерлюкс», «Автосоюз-драйв», Автосоюз-скай» и «Гудвэй». Решение принял Арбитражный суд Москвы, заявителем была Московская административная дорожная инспекция.

9 декабря стало известно, что каждая четвертая машина такси в Москве работает с нарушениями. Среди главных нареканий со стороны дептранса: номера автомобиля не совпадают с указанными в приложении, у машин отсутствует необходимая оклейка кузова, а автомобили и вовсе отсутствовали в реестре такси. Тогда власти проверили 445 машин такси разных агрегаторов. В ведомстве подчеркнули, что машины, которые не отвечают требованиям, числятся в том числе и у крупных агрегаторов, таких как «Яндекс.Такси» и «GETT». Кроме того, недостатки зафиксированы у «Ситимобил», «Indriver», «Везет» и «Максим».