Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника спецслужб по делу о гостайне

Николая Колабухова подозревают в незаконном получении информации, составляющей гостайну, связанном с перемещениями носителей с этими данными за границу. Он останется под стражей до 28 февраля

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Московский Лефортовский суд арестовал Николая Колабухова, которого подозревают в незаконном получении сведений, относящихся к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По данным источника агентства, мужчина ранее работал в силовых структурах.

Колабухова заключили под стражу до 28 февраля. Он проходит по делу, которое возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы России). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Арестованный ранее работал в российских спецслужбах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О том, что Колабухов — бывший силовик, также сообщает «МБХ медиа», ссылаясь при этом на список членов Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности, который сохранился на сайте «Персона РФ».

Издания также сообщают, что полный тезка подозреваемого числится в должности замгендиректора «дочки» РЖД АО «Скоростные магистрали». В самой компании «МБХ медиа» сообщили, что Колабухов там работал, но недавно ушел.