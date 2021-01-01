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Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника спецслужб по делу о гостайне

Николая Колабухова подозревают в незаконном получении информации, составляющей гостайну, связанном с перемещениями носителей с этими данными за границу. Он останется под стражей до 28 февраля
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский Лефортовский суд арестовал Николая Колабухова, которого подозревают в незаконном получении сведений, относящихся к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По данным источника агентства, мужчина ранее работал в силовых структурах.

Колабухова заключили под стражу до 28 февраля. Он проходит по делу, которое возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы России). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет.

Арестованный ранее работал в российских спецслужбах, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. О том, что Колабухов — бывший силовик, также сообщает «МБХ медиа», ссылаясь при этом на список членов Ассоциации ветеранов и сотрудников служб безопасности, который сохранился на сайте «Персона РФ».

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Издания также сообщают, что полный тезка подозреваемого числится в должности замгендиректора «дочки» РЖД АО «Скоростные магистрали». В самой компании «МБХ медиа» сообщили, что Колабухов там работал, но недавно ушел.

При этом список руководителей «Скоростных магистралей» по состоянию на 5:10 мск был недоступен, система выдавала «ошибку 404».

На прошлой неделе суд признал военнослужащего Алексея Сенокосова виновным в госизмене (ст. 275 УК) и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Статья предусматривает наказание за выдачу гостайны государству или международной организации.

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Мария Лисицына
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