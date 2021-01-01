ТНТ окончательно попрощался с шоу «Дом-2»

Программа выходила на ТНТ начиная с 2004 года и была самым продолжительным реалити-шоу на российском телевидении. В эфирной сетке канала «Дом-2» собираются заменить на стендап-шоу

Фото: dom2_tnt / Instagram

Последний выпуск шоу «Дом-2» вышел в среду вечером в эфире ТНТ. Программа выходила на телеканале начиная с 2004 года.

О том, что последний выпуск шоу выйдет в эфир в конце 2020 года, стало известно 18 декабря.

«Мы с сожалением и ностальгией провожаем «Дом-2». <...> Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках», — отметил гендиректор ТНТ Роман Петренко. Он также добавил, что на месте реалити-шоу в эфирной сетке в 23:00 появится линейка из пяти программ в жанре стендап.

Решение отказаться от программы Петренко объяснил изменившимся телевизионным пространством, а также острой конкуренцией со стороны соцсетей и YouTube. «Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других», — добавил гендиректор ТНТ.