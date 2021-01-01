ТНТ окончательно попрощался с шоу «Дом-2»

Однако в этот же день генеральный директор проекта «Дом-2» Александр Расторгуев сообщил, что само шоу закрывать не планируют, оно просто перестанет выходить на телеканале. «Он [«Дом-2»] не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда <...> Ничего комментировать не буду — все увидите в эфире», — отмечал он в разговоре с телеканалом «360».
Бывший участник проекта Степан Меньщиков в разговоре с РБК предполагал, что создатели проекта будут искать новую площадку. «Я думаю, попробуют найти новые площадки. Но я бы на месте телеканалов внимательно рассмотрел таких партнеров. Трудно сказать, будут это телевизионные каналы или YouTube-форматы», — сказал он. Меньщиков отметил, что причиной прекращения показа на ТНТ могли стать разногласия между руководством проекта и канала из-за доходов от рекламы.
В свою очередь, другой экс-участник реалити-шоу, телеведущий Рустам Калганов (Солнцев) отметил, что проект потерял важных рекламодателей и долю на телеканале. «Такие продукты держатся на инерции, оставалась инерция, которая толкала проект. Возможно, перейдут на какой-то другой канал, который принадлежит ТНТ. И это будет, скорее всего, маленький усредненный формат, обрезанный. Может быть, там даже не будет участников», — сказал он РБК.
Отказ от шоу прокомментировал позже и глава холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров (в холдинг входят телеканалы ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, 2х2 и «Супер»). По его словам, «Дом-2» — история, «которая долго была успешной, при этом очень дорогой в производстве». «У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку», — добавил он.
Однако позже Жаров пояснил, что шоу перестало быть рентабельным и стало терять свою аудиторию. «Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он [проект «Дом-2»] стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Производство одного выпуска телешоу, по информации на 2017 год, обходилось в сумму около $3 млн. По данным исследовательской компании Mediascope, в последние годы «Дом-2» перестал быть проектом, который гарантировал телеканалу ТНТ приток зрителей. Ситуация была иной, к примеру, в 2014 году: тогда в январе—апреле средняя доля «Дома-2» на телевидении составила 13,9%, тогда как среднесуточная доля всего телеканала ТНТ — только 11,9%.