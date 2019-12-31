Политика , 31 дек, 15:25
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Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав им благополучия. Свое обращение он разместил на своей странице в Instagram.
«Дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год, и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу <...>, чтобы этот год принес и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо», — заявил он.
https://www.instagram.com/p/B6vHJh6I-li/?igshid=15v2r3maz5ckh
Медведев также пожелал россиянам удачи в наступающем году и здоровья им и их близким.