Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Как сообщает Jerusalem Post, силы ЦАХАЛа атаковали блокпост ХАМАС в южной части сектора Газа. В официальном заявлении, на которое ссылается издание, указывается, что атака стала ответом на пятничный обстрел Израиля. При этом представитель ЦАХАЛа обвинил в случившемся власти Ирана, который «через экстремистов пытается дестабилизировать ситуацию в регионе и прикрывается при этом жителями Газы».
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объяснил в эфире одного из местных телеканалов, что выпущенные в пятницу ракеты были привезены на палестинские территории из Ирана.
Данных о пострадавших в результате израильского обстрела пока не поступало.
В результате атаки со стороны ХАМАС 29 декабря одна из ракет повредила здание в регионе Шаар Ханегев, еще две были перехвачены силами ПВО.Возможной целью ХАМАС была церемония, посвященная пропавшему без вести и, предположительно, захваченному экстремистами сержанту Орону Шаулю. На нее приехали члены израильского правительства, высокопоставленные военные, а также лидер политического альянса «Сионистский лагерь» Ави Габбай.