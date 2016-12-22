Все меньше федерации: что ждет российские регионы в год выборов

Продолжающаяся централизация системы управления ведет к тому, что инвестиции идут либо в Москву, либо в районы добычи нефти и газа

Россия состоит из множества регионов, но жизнью в них интересуются нечасто. Привлекают внимание в основном залповые серии замен губернаторов или их посадки. Еще про регионы вспоминают, когда подводят итоги года и делают прогнозы на новый.

Под контролем центра

Главный тренд 2018 года определить несложно: отношения центра и регионов все дальше уходят от федерализма, который остался только в названии страны. При этом сильнее всего зависит от федеральных властей политическая жизнь регионов. С большой вероятностью после президентских выборов продолжатся серия замен губернаторов и непредсказуемые назначения новых врио. Осенью все они выиграют губернаторские выборы, сбоя не будет даже в случае странных назначений, потому что реальных конкурентов не допустят — система отлажена и обкатана.

Идея очередного укрупнения регионов, обсуждавшаяся в коридорах власти весной 2017-го, вряд ли будет реанимирована в 2018 году. Население и так недовольно трехлетним спадом доходов, укрупнение усилит недовольство, а в республиках будут протесты. Разве что потренируются на Еврейской автономной области, чтобы показать волю и решительность центра. Вряд ли будут серьезно менять и систему полпредств. Дел у них немного, но важнейшее — вместе с силовиками приглядывать за губернаторами.

Неподконтрольна властям только протестная активность в регионах, которая усилилась весной и летом 2017 года. Прогноз на 2018-й очевиден географически: протесты будут заметней там, где концентрируется человеческий капитал, — в федеральных городах и крупных региональных столицах. Непредсказуемы только их масштабы.

Региональные бюджеты

Помимо политических не менее важны бюджетные механизмы контроля над регионами.

Начнем с хорошей новости. В этом году доходы региональных бюджетов, в том числе поступления налога на прибыль, растут быстрее (на 8–9% с января по октябрь), чем в прошлом. В 2018 году должны увеличиться поступления НДФЛ благодаря индексации заработных плат бюджетников. Вслед за индексацией зарплат и пенсий подрастет платежеспособный спрос, а значит, прибыль производителей товаров и услуг и, как следствие, поступления налога на прибыль в бюджеты регионов.

В Москве уже все хорошо: поступления налога на прибыль за десять месяцев 2017 года выросли на 19%, бюджет столицы в 2017 году будет больше 2 трлн руб. На фоне огромного дефицита федерального бюджета, который сильно зависит от нефтяных доходов, такое благополучие выглядит вызывающе.

Главный риск для развитых регионов: будет ли продолжаться политика «раскулачивания»? Напомним, что у бюджетов субъектов уже отобрали 1 п.п. налога на прибыль и изменили пропорции распределения некоторых видов акцизов в пользу федерального бюджета. Москва вроде бы захеджировалась от рисков с помощью программы реновации, поддержанной президентом. А вот Сахалин точно «раскулачат», пропорции распределения налога на прибыль от проекта «Сахалин-2» изменят в пользу федерального бюджета. Минфин давно продвигает идею большей централизации налога на прибыль, чтобы регионы не так сильно страдали от его волатильности. Дорога известно куда всегда вымощена благими намерениями.

Еще одна хорошая новость. Стало меньше регионов с дефицитом бюджета, к концу года их будет 40–45, что намного меньше, чем на пике бюджетного кризиса. Регионы потихоньку учатся сводить концы с концами. Но есть явные «двоечники»: республики Мордовия, Хакасия, Костромская область, еще полдюжины регионов со стабильным дефицитом бюджета, очень большим и растущим долгом. Их губернаторов не отправляют в отставку за плохую бюджетную политику, потому что важнее правильные результаты федеральных выборов.

Долги, кредиты, дотации

Следующая хорошая новость. Суммарный объем долга регионов и муниципалитетов сократился с января по ноябрь 2017 года на 8%, до 2,4 трлн руб. При этом регионы с менее значительной долговой нагрузкой в основном долг сокращали, а наиболее проблемные продолжали наращивать. Доля кредитов коммерческих банков снизилась (менее трети долга), так как Минфин выделял большой объем бюджетных кредитов. Но с 2018 года объем бюджетных кредитов резко сократится. Регионам «подстелили соломку»: возврат ранее выданных бюджетных кредитов можно пролонгировать на пять—семь лет, если бюджет сводится без дефицита, а неэффективные расходы сокращаются.

Посмотрим, как эта схема заработает с 2018 года. Есть риск, что регионы-«двоечники» не справятся с поставленной Минфином задачей и опять побегут занимать в коммерческие банки. В этих регионах уже и так 4–6% расходов бюджета идет на обслуживание долга. Республике Хакасия осенью 2017 года выделили 9 млрд руб., чтобы избежать бюджетного кризиса. Минфину и в 2018 году придется выделять дополнительные трансферты из федерального бюджета самым проблемным регионам, чтобы не случился коллапс региональных финансов. Ручное управление в России никто не отменял. В результате бюджетные и долговые «крюки», на которых висят средне- и менее развитые регионы, делают их полностью зависимыми от федерального центра. За исключением Чечни.

Остатки федерализма выкорчевываются и путем внедрения так называемого модельного бюджета для регионов, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, т.е. реципиентов. Проще говоря, Минфин разработал «прокрустово ложе», в которое должны укладываться расходы региональных бюджетов. Если тратят не так, как указано в модельном бюджете, Минфин урежет дотацию на выравнивание. Но может ли модельный бюджет учесть огромную дифференциацию условий жизни (климат и отопительный сезон, система расселения, плотность населения, урбанизированность, инфраструктурная обеспеченность и т.д.), от которых зависят потребности в расходах? Минфин разделил регионы на типы и считает, что он все предусмотрел. Логика центра неизменна: «Нам сверху видно все, ты так и знай…»

Еще один риск — дополнительные расходы, связанные с выплатой новых пособий на рождение первого ребенка для малоимущих семей. Кто будет платить, если количество малоимущих мамочек окажется намного выше расчетного? Россияне умеют получать правильные справки о доходах. Есть риск, что основную часть расходов опять переложат на бюджеты регионов, как это случилось с майскими указами. Федеральные власти вновь будут «белыми и пушистыми», а регионы получат новые расходные обязательства без дополнительного финансирования.

Доходы и инвестиции

В отличие от политики и бюджетов экономика не подчиняется властям, ее тренды не реагируют на заявления и обещания. Очевидно, что в 2018 году рост экономики и промышленности будет медленным. Можно ожидать лучшей динамики в регионах пищевой промышленности и нефтегазодобывающих, но перспективы регионов ВПК, которые быстро росли в 2014–2016 годах, зависят от объемов гособоронзаказа, которые планируют сократить. Доходы населения в 2018 году будут расти во всех регионах, хотя медленно. Безработица останется низкой в подавляющем большинстве регионов, рост неформальной занятости продолжится.

Будущее развитие зависит от инвестиций, а они концентрируются в регионах с явными конкурентными преимуществами — в агломерациях федеральных городов и в главных районах добычи нефти и газа. На Москву приходится 11% всех инвестиций в стране, на нефтегазодобывающие автономные округа Тюменской области — 15% (январь—сентябрь 2017 года).

При плохом инвестиционном климате в стране инвесторы действуют рационально, выбирая территории с явными конкурентными преимуществами, чтобы не прогореть. Анонсированный властями «поворот на восток» вряд ли случится: в 2015 году на Дальневосточный федеральный округ приходилось 6% всех инвестиций в России, а в январе—сентябре 2017 года — 7%. Можно расслабиться. Намного быстрее росли инвестиции в геополитически приоритетный Крым (рост в 4,2 раза в январе—сентябре 2017 года) и Севастополь (рост в 2,4 раза). Но здесь бюджетные инвестиции составляют 80–85%, бизнес туда не идет.

Подведем итоги и обозначим перспективы. Достигла ли Россия дна в выкорчевывании остатков федерализма, централизации ресурсов и системы управления? Боюсь, что нет. С большой вероятностью в 2018 году «снизу постучат». Экономика страны и регионов отвечает на этот стук простым дедовским способом — почти не растет. Политические последствия отказа от федерализма также будут, но не в 2018 году. Берегите здоровье и запасайтесь терпением. С Новым годом!