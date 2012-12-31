ЦИК устроил утренник, презентовав новый информцентр

Утром 31 декабря Центризбирком презентовал новый информационный центр. За месяц в здании появились огромный экран, состоящий из 21 панели, и пять экранов меньшего формата, которые позволят следить за ходом и проведением выборов, передает "Эхо Москвы".

Фото: РБК

По словам члена ЦИК Валерия Крюкова, реконструкция центра стала гигантским шагом к открытости, прозрачности и достоверности информации. Чиновник отметил, что ни в одной европейской стране подобных систем не существует. Работы по переоборудованию центра обошлись в 100 млн руб.

На торжественной презентации присутствовал и глава ЦИК Владимир Чуров. Тем не менее, даже не смотря на присутствие "волшебника", воссоздать атмосферу праздника в полной мере не удалось. В.Чуров сообщил журналистам, что решил отказаться от костюма Деда Мороза, потому что намерен избавляться от образа волшебника.

Напомним, В.Чурова с волшебником сравнил в декабре 2011г. президент Дмитрий Медведев. По окончании парламентских выборов глава государства заявил, обращаясь к чиновнику: "Вы же волшебник почти, вас так некоторые лидеры партий называют". В.Чуров парировал комплимент, заявив: "Я только учусь".

Отметим, что ЦИК проводит мероприятия во внеурочное время не в первый раз. Так, презентация видеопанели, на которую поступали изображения с избирательных участков, состоялась в полночь накануне президентских выборов 4 марта. Первым экзаменом для нового информационного центра станет Единый день голосования 8 сентября 2013г.