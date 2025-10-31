Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов
На 86-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер, продюсер и сценарист Геральд Бежанов, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Бежанов наиболее известен по картине «Самая обаятельная и привлекательная» (1985). Среди других его фильмов: «Крик в ночи», «Срочный вызов», «Адель», «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Витя Глушаков — друг апачей».
Родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. В 1967 году Бежанов окончил юридический факультет Тбилисского государственного Университета, а спустя шесть лет — режиссерский факультет ВГИКа.
Как актер в кино дебютировал в фильме «В Москве проездом» в 1970 году, а как режиссер-постановщик — в фильме «Желтый тондыр» в 1974-м.
Материал дополняется
