Общество
0

Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов

Геральд Бежанов
Геральд Бежанов (Фото: Союз кинематографистов РФ / Telegram)

На 86-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссер, продюсер и сценарист Геральд Бежанов, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Бежанов наиболее известен по картине «Самая обаятельная и привлекательная» (1985). Среди других его фильмов: «Крик в ночи», «Срочный вызов», «Адель», «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Витя Глушаков — друг апачей».

Родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. В 1967 году Бежанов окончил юридический факультет Тбилисского государственного Университета, а спустя шесть лет — режиссерский факультет ВГИКа.

Как актер в кино дебютировал в фильме «В Москве проездом» в 1970 году, а как режиссер-постановщик — в фильме «Желтый тондыр» в 1974-м. 

Материал дополняется

Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов
