Умер барабанщик Dead Kennedys

Даррен Хенли (Фото: Stefan Mueller / IMAGO / POP-EYE / Global Look Press)

Барабанщик хардкор-панк-группы Dead Kennedys Даррен Хенли (известен как D.H. Peligro) умер в возрасте 63 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщается на странице группы в «Фейсбуке» (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант умер 28 октября. По данным полиции, он скончался от травмы головы, полученной в результате случайного падения.

Хенли выступал на сцене с 1978 года, в 1981 году он стал барабанщиком группы Dead Kennedys. Спустя пять лет группа распалась, но Хенли вновь присоединился к ней после воссоединения коллектива в 1986 году. В 1988 году музыкант сотрудничал с Red Hot Chilli Peppers, вместе с ними работал над альбомом Mother's Milk. Однако в ноябре того же года группа решила прекратить работать с Хенли из-за его проблем с алкоголем и наркотиками.

Хенли также сотрудничал с группами The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb, The Feederz, Lock-Up, The Two Free Stooges, а также основал свою группу Peligro, с которой выпустил три альбома.