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Суд признал незаконной запись «склонен ко лжи и обману» в военном билете

Суд в Волгограде признал незаконной запись о «лжи и обмане» в военном билете
Военный суд в Волгограде признал незаконной запись в военном билете о том, что военнослужащий «склонен ко лжи и обману». Эту пометку военный получил при увольнении из армии после отказа участвовать в спецоперации на Украине
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Волгоградский гарнизонный суд удовлетворил иск бывшего военнослужащего Руслана Махно, признав недействительной запись «склонен ко лжи и обману» в его военном билете. Об этом сообщил юрист Павел Чиков в Telegram и подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Как следует из фотографии военного билета Махно, опубликованной Чиковым, в билете говорилось, что тот «склонен ко лжи и обману», а также «уволен из рядов ВС РФ в связи с отказом от выполнения специальных задач на территории ДНР, ЛНР и Украины».

«Запись в военном билете Махно признана недействительной. В течение месяца с момента вступления решения суда в силу командир войсковой части должен привести запись в военном билете в соответствие с нормативными актами», — сказал РБК представитель суда.

О том, что военным, которые отказывались от участия в спецоперации в военные билеты вносили записи с таким содержанием или проставляли печати с аналогичным утверждением, сообщали правозащитники и СМИ. В частности, «КП-Рязань» писала, что подобное дело о штампе рассматривал Рязанский гарнизонный военный суд.

Печать с надписью «склонен к предательству, лжи и обману» поставили в военный билет жителю Брянской области Захару Кукаренко, который решил разорвать контракт после начала спецоперации. Кукаренко рассказывал, что решил пойти на этот шаг после разговора с братом, который выполнял боевые задачи на Украине. В августе адвокат Кукаренко Максим Гребенюк сообщил, что его подзащитному позвонили из военкомата и предложили поменять военный билет. «Мы не согласны. Хотим через суд аннулировать. Так как это не законно и абсолютно не справедливо», — говорил тогда Гребенюк.

Минобороны в апреле репостило сообщение телеграм-канала «Война с фейками», в котором называлось фейком, что российским солдатам, отказавшимся участвовать в спецоперации, в документы проставляют штамп о предательстве. «Таких печатей не существует в официальных органах, связанных с вооруженными силами России», — говорилось в сообщении.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Наталья Демченко Наталья Демченко
военнослужащий Военная операция на Украине Волгоград военный суд
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