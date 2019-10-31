Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

По словам Михаила Дмитриева, мировой экономике гарантировано торможение, при этом у России откроются возможности для роста. Но если власти ими не воспользуются, население к 2024 году будет настроено очень скептически

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Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит». Об этом заявил в интервью Forbes бывший первый замминистра экономического развития и торговли, член комитета гражданских инициатив, экономист Михаил Дмитриев, который в свое время спрогнозировал развитие кризиса в России в 2008 году и политические протесты на Болотной.

«Все это приведет к гипертрофированной глобальной рецессии. Это может быть очень неприятный кризис, о его последствиях лучше не думать», — сказал Дмитриев. По его словам, глобальная рецессия может разразиться уже в 2021 году.

Однако Россия, полагает Дмитриев, имеет все необходимое для того, чтобы предотвратить «импорт» рецессии из США и других стран и, напротив, ускорить рост своей экономики.

«Российская экономика все больше и больше отделяется от мировой, в том числе в части зависимости от финансовых потоков. Мы за эту независимость заплатили кризисом 2014–2015 годов и падением доходов населения на 10%. Но теперь российской экономике благодаря этому, грубо говоря, наплевать на мировую рецессию», — пояснил Дмитриев.