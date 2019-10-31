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Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
По словам Михаила Дмитриева, мировой экономике гарантировано торможение, при этом у России откроются возможности для роста. Но если власти ими не воспользуются, население к 2024 году будет настроено очень скептически
Фото: Александр Земляниченко / AP

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит». Об этом заявил в интервью Forbes бывший первый замминистра экономического развития и торговли, член комитета гражданских инициатив, экономист Михаил Дмитриев, который в свое время спрогнозировал развитие кризиса в России в 2008 году и политические протесты на Болотной.

«Все это приведет к гипертрофированной глобальной рецессии. Это может быть очень неприятный кризис, о его последствиях лучше не думать», — сказал Дмитриев. По его словам, глобальная рецессия может разразиться уже в 2021 году.

Однако Россия, полагает Дмитриев, имеет все необходимое для того, чтобы предотвратить «импорт» рецессии из США и других стран и, напротив, ускорить рост своей экономики.

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«Российская экономика все больше и больше отделяется от мировой, в том числе в части зависимости от финансовых потоков. Мы за эту независимость заплатили кризисом 2014–2015 годов и падением доходов населения на 10%. Но теперь российской экономике благодаря этому, грубо говоря, наплевать на мировую рецессию», — пояснил Дмитриев.

По его словам, если власти России сумеют по максимуму использовать возможности для антикризисного стимулирования спроса, ослабив при этом силовое давление на бизнес, то темпы роста экономики могут достичь 2–3% в год, а реальные доходы населения к 2024 году «превысят максимальные пики за всю историю страны».

Если же воспользоваться открывающимися возможностями не удастся, то, предупреждает Дмитриев, ситуация может стать очень опасной.

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«Тогда к 2024 году доходы населения так и не восстановятся до уровня 2012 года. Между тем уже сейчас население не склонно с этим мириться. Что тогда будет к 2024 году — трудно предположить. Но наверняка это будет очень скептически настроенное население. И такому недовольному населению будет непросто предлагать нового президента и новую повестку развития», — полагает экономист.

В то же время Дмитриев отметил, что бедность в России — это «сложный феномен». Он напомнил, что хотя доходы населения стагнируют уже пять лет, однако в бедных семьях «растет число кондиционеров, автомобилей и компьютеров», люди из семей, которые 40% бюджета тратят на еду, активно покупают дорогие смартфоны.

«Проблема критической бедности, когда действительно нет денег на минимальный набор одежды и еду, касается меньше 1% населения. Подавляющее большинство наших бедных точно не голодает. По данным обследований домохозяйств, мы видим, что они потребляют избыточное количество калорий, правда в основном из-за неправильного питания и вредных углеводов, и покупают товары длительного пользования», — отметил Дмитриев.

Автор: Евгений Калюков
Теги: кризис
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Михаил Дмитриев – РБК: «Власти смотрят в зеркало заднего вида»
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