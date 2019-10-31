Минобороны сочло провокацией видео «пыток над стрелком» в Забайкалье

В Минобороны подтвердили, что появившееся в Сети видео с пытками и издевательствами не имеет отношения к массовому убийству в Забайкалье. В ведомстве сочли, что появление этого фейка должны оценить соответствующие структуры

Министерство обороны опровергло подлинность видео на котором, как утверждали СМИ, были запечатлены издевательства сослуживцев над Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в военной части в Забайкалье. Заявление Минобороны поступило в распоряжение РБК.

«Распространенная интернет-изданием «Лента.ру» якобы видеозапись «издевательств» в воинской части является грубейшей провокацией редакции», — говорится в заявлении. В Минобороны подчеркнули, что все происходящее на видео не имеет никакого отношения к вооруженным силам.

«Действия редакции интернет-издания «Лента.ру» по сознательному введению в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью заслуживают должной оценки соответствующих государственных структур», — заявили в Минобороны.

Видео издание «Лента.ру» опубликовало 31 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах и связало его с Рамилем Шамсутдиновым и расстрелом военнослужащих в Забайкалье. Этот ролик впервые появился в Сети еще в 2016 году. На самом деле на нем зафиксированы издевательства над заключенным в колонии под Екатеринбургом. В начале видео мужчину окунают головой в унитаз, а в конце ролика видны кровавые полосы на его спине.