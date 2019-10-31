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Минобороны сочло провокацией видео «пыток над стрелком» в Забайкалье
В Минобороны подтвердили, что появившееся в Сети видео с пытками и издевательствами не имеет отношения к массовому убийству в Забайкалье. В ведомстве сочли, что появление этого фейка должны оценить соответствующие структуры

Министерство обороны опровергло подлинность видео на котором, как утверждали СМИ, были запечатлены издевательства сослуживцев над Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в военной части в Забайкалье. Заявление Минобороны поступило в распоряжение РБК.

«Распространенная интернет-изданием «Лента.ру» якобы видеозапись «издевательств» в воинской части является грубейшей провокацией редакции», — говорится в заявлении. В Минобороны подчеркнули, что все происходящее на видео не имеет никакого отношения к вооруженным силам.

«Действия редакции интернет-издания «Лента.ру» по сознательному введению в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью заслуживают должной оценки соответствующих государственных структур», — заявили в Минобороны.

Общество
Видео издевательств над стрелком из военной части оказалось фейком

Видео издание «Лента.ру» опубликовало 31 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах и связало его с Рамилем Шамсутдиновым и расстрелом военнослужащих в Забайкалье. Этот ролик впервые появился в Сети еще в 2016 году. На самом деле на нем зафиксированы издевательства над заключенным в колонии под Екатеринбургом. В начале видео мужчину окунают головой в унитаз, а в конце ролика видны кровавые полосы на его спине.

Портал «Лента.ру» признал ошибку, удалив видео и извинившись перед читателями. «Если вы посмотрите новость в кэше, вы увидите, что это было видео от нашего максимально проверенного источника. К сожалению, это оказалось неправдивой информацией», — сказал РБК главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров.

Общество
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

Массовый расстрел в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев, в том числе двух офицеров, после чего сдался. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). В комиссии Министерства обороны опровергали информацию о том, что Шамсутдинов был жертвой физического насилия со стороны сослуживцев и связывали произошедшее с «межличностным конфликтом» с одним из заступивших в караул офицеров.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минобороны, видео, фейк
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