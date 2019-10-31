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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
К Фонду кино возникли претензии у Счетной палаты, нацпроекты могут и не помочь российской экономике, в Петербурге рассекретили характеристику КГБ на молодого Путина — главные новости в обзоре РБК
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Счетная палата раскритиковала Фонд кино

У Счетной палаты возникли претензии к Фонду кино из-за непрозрачности и неэффективности распределения средств. Решения о поддержке фильмов зачастую принимали заинтересованные лица, а деньги выводились на Кипр или фирмы, схожие с однодневками.

  • Счетная палата проанализировала работу фонда с 2017 по 2019 год. В это время в состав экспертных советов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, и именно их фильмам и выделялись деньги. К примеру, когда в число экспертов входила предправления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и другие представители студии, с ней заключили контрактов на 230 млн руб. В «Союзмультфильме», впрочем, утверждают, что они в голосовании участия не принимали.
  • Фонд не учитывает опыт предыдущих проектов, на продолжения провальных фильмов зачастую выделяются те же средства. К примеру, «Урфин Джюс и деревянные солдаты» собрал лишь 207 млн руб. при бюджете 344,9 млн руб., но на вторую его часть все равно выделили 200 млн руб.
  • Из отчетов о расходовании средств иногда выяснялось, что средства уходили в зарегистрированные на Кипре компании или же в компании в России, но в которых работали от одного до девяти сотрудников.

Экономисты оценили влияние нацпроектов на экономику России

Национальные проекты не смогут разогнать российскою экономику, в ближайшие пять лет они ускорят рост лишь на 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, считают эксперты из британской консалтинговой компании Oxford Economics. Одна из основных проблем — прошедшее повышение НДС.

  • Повышение ставки НДС было одним из основных источников финансирования нацпроектов. Однако эта же мера затормозила экономику.
  • С учетом негативного влияния повышения НДС с 18 до 20% чистый положительный вклад в рост ВВП от нацпроектов составит лишь 0,1 п.п. в 2020–2021 годах и 0,2 п.п. в 2022–2024 годах.
  • Скептически к оценкам роста, которые дает Минэкономразвития (3,1–3,3% в 2021–2024 годах), отнеслись и российские экономисты. Так, в отзыве экспертов экономического факультета МГУ совсем другие числа — лишь 0,3–0,6 п.п. дополнительного прироста ВВП в год.

В конгрессе выступили против возвращения России в G7

Дональд Трамп был одним из инициаторов обсуждения о том, стоит ли возвращать Россию на саммиты «Большой семерки». Однако в конгрессе США внешнеполитическую инициативу президента вновь не поддержали.

  • Против возврата к формату «Большой восьмерки» проголосовал комитет по иностранным делам палаты представителей.
  • В проекте резолюции говорится, что России не место в G7, пока она «не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».
  • Впрочем, к инициативам Трампа скептически относятся не только в конгрессе, но и в Европе. Другие участники «Большой семерки» раньше также критиковали идею о возвращении России в клуб. А председатель Евросоюза Дональд Туск и вовсе предложил предложил позвать на следующий саммит G7 Украину вместо России.

Архив рассекретил характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил ряд документов, которые касаются первых лиц страны, включая Владимира Путина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

  • В характеристике указано, что на КГБ Путин работал с 1975 года и активно участвовал в работе спецслужбы.
  • Путин «постоянно повышает свой идейно-политический уровень», а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство, говорится в документе. Упоминается там и «моральная устойчивость» 23-летнего Путина, а также то, что он успел заработать благодарность начальства.
  • Также среди документов, которые покажут на выставке в честь 90-летия архива, — документы из кадров на Матвиенко и бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Счетная палата, Фонд кино, нацпроекты, конгресс США, G7 ..., Владимир Путин
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