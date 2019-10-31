Что случилось за ночь. Главные новости РБК

К Фонду кино возникли претензии у Счетной палаты, нацпроекты могут и не помочь российской экономике, в Петербурге рассекретили характеристику КГБ на молодого Путина — главные новости в обзоре РБК

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Счетная палата раскритиковала Фонд кино

У Счетной палаты возникли претензии к Фонду кино из-за непрозрачности и неэффективности распределения средств. Решения о поддержке фильмов зачастую принимали заинтересованные лица, а деньги выводились на Кипр или фирмы, схожие с однодневками.

Счетная палата проанализировала работу фонда с 2017 по 2019 год. В это время в состав экспертных советов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, и именно их фильмам и выделялись деньги. К примеру, когда в число экспертов входила предправления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и другие представители студии, с ней заключили контрактов на 230 млн руб. В «Союзмультфильме», впрочем, утверждают, что они в голосовании участия не принимали.

Фонд не учитывает опыт предыдущих проектов, на продолжения провальных фильмов зачастую выделяются те же средства. К примеру, «Урфин Джюс и деревянные солдаты» собрал лишь 207 млн руб. при бюджете 344,9 млн руб., но на вторую его часть все равно выделили 200 млн руб.

Из отчетов о расходовании средств иногда выяснялось, что средства уходили в зарегистрированные на Кипре компании или же в компании в России, но в которых работали от одного до девяти сотрудников.

Экономисты оценили влияние нацпроектов на экономику России

Национальные проекты не смогут разогнать российскою экономику, в ближайшие пять лет они ускорят рост лишь на 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, считают эксперты из британской консалтинговой компании Oxford Economics. Одна из основных проблем — прошедшее повышение НДС.