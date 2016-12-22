Приставы предложили сократить срок добровольной уплаты штрафов ГИБДД

Если дело дошло до судебных приставов, то срок добровольной уплаты штрафа будет сокращен. Вместо бумажных уведомлений приставы станут использовать портал госуслуг

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Судебные приставы намерены ускорить процедуру взыскания мелких просроченных штрафов с водителей, сообщил в интервью «Российской газете» глава ФСПП Дмитрий Аристов. Изменения затронут штрафы на сумму до 3 тыс. руб. На добровольную уплату штрафа, по его словам, будет отведено два дня.

По истечении этого срока штрафы будут списываться со счетов должника автоматически по упрощенному порядку, без исполнительного производства, но с исполнительным сбором — он составляет 7% от размера штрафа, но не менее 1 тыс. руб.

Информировать граждан о том, что приставы приняли к производству постановления о взыскании штрафа, ФСПП будет через портал госуслуг, следует из слов Аристова. Приставы также запросят в банках информацию о счетах должника. Если штраф не оплачен, банк должен будет списать соответствующую сумму.

Согласно ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, у человека есть 60 дней на то, чтобы оплатить штраф. Если штраф не оплачен, его должны взыскать судебные приставы. Они заводят исполнительное производство и уведомляют об этом должника. Если в течение пяти дней после получения такого уведомления должник не оплатил штраф, он взыскивается принудительно.

Глава ГИБДД Михаил Черников на этой неделе заявил, что из-за технической ошибки инспекторы в Москве не смогли наложить более 5 млн штрафов за нарушения ПДД. Ошибка была связана с некорректной работой информационной системы ГИБДД.