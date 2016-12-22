В Москве автомобилистам не смогли вынести 5 млн штрафов из-за ошибки

В Москве ГИБДД не сумела вынести более 5 млн штрафов из-за технической ошибки — некорректного слияния баз данных. Об этом, как сообщает «Коммерсантъ», заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, Федеральная информационная система (ФИС) ГИБДД-М работает «более или менее корректно», однако имеются «вопросы переходного периода». «То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — добавил он.

Источник «Коммерсанта» уточнил, что из-за этого за два года в Москве не удалось вынести около 5,4 млн постановлений.

Высокопоставленные источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что первые региональные базы данных создавались в 1990-х годах, тогда порядка их ведения не было. ФИС начала формироваться в середине 2000-х годов, с 1 января 2017 года регионы стали использовать исключительно ее. Отмечается, что за систему отвечают ГИБДД России, департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД, а также ведомственное ФКУ «НПО «Спецтехника и спецсвязь».

ФИС использует центры автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), которые выносят постановление с камер, для установления адреса автовладельца. На этом этапе возникают проблемы, в частности, если в ФИС при интеграции с региональной базой попал адрес без владения. При сравнении адреса с Федеральной информационной адресной системой ПО обнаруживает, что такого адреса нет, и постановление отправляется в корзину.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило сократить срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях с 30 до семи дней. По данным издания, поправки были учтены в новой редакции закона «О почтовой связи», вступившей в силу 3 сентября. Тогда административные нарушения были приравнены к судебным, которые хранятся на почте семь дней.