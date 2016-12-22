В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 российских вузов

Речь идет о мировом рейтинге Best Global Universities американского издания U.S. News & World Report. Лучший из российских вузов — МГУ имени Ломоносова — на 275-м месте

Здание МГУ имени Ломоносова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

14 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities, который уже пятый год подряд составляет американское издание U.S. News & World Report. Всего в рейтинге 1250 университетов более чем из 60 стран мира.

Лучшие позиции из российских вузов у Московского государственного университета имени Ломоносова. Данный вуз расположился на 275-й позиции. Второе место среди российских вузов (419 строчка) национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Тройку лидеров среди российских университетов замыкает Новосибирский государственный университет (НГУ) — у него 433-е место в рейтинге.

Также в рейтинге Best Global Universities оказались Московский физико-технический институт (460-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (507-я позиция), Томский государственный университет (572-е место), Санкт-Петербургский политехнический университет (619-я позиция), НИУ ВШЭ (653-я строчка), Казанский федеральный университет (788-е место) и некоторые другие. Самые слабые позиции из российских фигурантов рейтинга оказались у Уральского государственного университета (1107 место).

Рейтинг U.S. News Best Global Universities для американских университетов выпускается более 30 лет. С 2014 года рейтинг стал выпускаться в международном формате. Университеты ранжируются на основе 13 показателей. Среди них, помимо прочего, публикационная активность, цитирование, мировая и региональная репутация.

Лидером рейтинга в этом году стал Гарвардский университет (США), вторую и третью строчки также заняли американские вузы — Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. В целом в десятке лучших мировых учебных заведений почти все вузы американские, кроме двух британских. Это Оксфордский и Кембриджский университеты, которые расположились на пятой и седьмой строчках соответственно.