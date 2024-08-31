СК: у подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелково прошли обыски

У подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелково прошли обыски

СК сообщил об обысках мест жительства троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелково, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено дело о хулиганстве, им грозит до семи лет лишения свободы

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По местам жительства троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелково прошли обыски, сообщили в пресс-службе СК.

«В настоящее время с задержанными работают следователи. Также решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошел 30 августа на улице Центральной из-за дорожного конфликта.

Как писал телеграм-канал Mash, вооруженные мужчины на внедорожнике Infiniti подумали, что их подрезал свадебный автобус, и решили его остановить. Подозреваемые разбили стекло, попытавшись напасть на водителя, осколками ранило нескольких пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних.

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МВД сообщало, что подозреваемые скрылись с места происшествия и были задержаны позднее. В полиции сообщали о четырех задержанных в возрасте от 24 до 33 лет. Уголовное дело находится на контроле центрального аппарата СК.