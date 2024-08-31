В Щелково задержали пассажиров Infiniti, напавших на свадебный автобус с оружием

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В подмосковном Щелково полицейские задержали четырех человек, которые с оружием напали на свадебный автобус, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на Центральной улице произошел конфликт. Мужчины, которые ехали на внедорожнике, остановили микроавтобус и разбили стекло. «Осколки попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние», — добавила она.

Как уточняет прокуратура, мужчины также попытались напасть на водителя микроавтобуса. По данным телеграм-канала Mash, вооруженные мужчины на внедорожнике Infiniti напали на свадебный автобус, решив, что тот их подрезал.

В МВД добавили, что нападавшие скрылись с места происшествия. Позднее правоохранители задержали четырех мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Следователи завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, — ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса. Дело находится на контроле центрального аппарата СК.