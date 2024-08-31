ЧВК «Вагнер» заявила об информационной атаке из-за дела Бучина

Неоднократно судимого Артема Бучина задержали утром 31 августа по делу об убийстве женщины и ребенка в городе Чусовой. В ЧВК «Вагнер» опровергли связь с подозреваемым

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» опровергает публикации о причастности к компании Артема Бучина, задержанного по подозрению в двойном убийстве в Пермском крае. Об этом говорится в сообщении в канале «Разгрузка Вагнера».

Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК. Официальный канал пресс-службы бизнесмена перестал обновляться с 26 июня 2023 года, после попытки мятежа.

В ЧВК заявили, что информация о связи Бучина и «Вагнера» ложна. «Набор заключенных для участия в СВО был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт», — говорится в сообщении.

Командиры «Вагнера» потребовали от изданий, сообщавших об этом, опровергнуть информацию «и в будущем не допускать подобного».

29 августа в городе Чусовой Пермского края в квартире нашли тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве — мужчину 1996 года рождения — задержали спустя два дня. До этого он был несколько раз судим: в 2018 году Бучина судили за грабеж в составе группы лиц, в августе 2022 года его задержали в Чусовом по обвинению в убийстве медсестры Татьяны Рекутиной. В феврале 2023 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство женщины.

Летом того же года Бучин заключил контракт о военной службе и отправился в зону военной операции. Там он получил ранение и осенью 2023 года вернулся в родной город. По данным телеграм-канала Baza, причиной убийства могла быть ревность: Бучин считал, что убитая, с которой он встречался, изменяла ему, пока он находился в зоне боевых действий.