Норвежская принцесса вышла замуж за шамана из Калифорнии Дурека Верретта
Cтаршая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта-Луиза вышла замуж за афроамериканца и жителя Калифорнии Дурека Верретта, пишет издание Hello. После помолвки в 2022 году она решила отказаться от титула принцессы Норвежской и официально представлять королевский дом Глюксбургов, но Харальд V сохранил ей титул.
По данным издания, на свадьбе присутствовали 350 гостей, в том числе родители невесты, брат — кронпринц Хокон, его супруга кронпринцесса Метте-Марит, а также принцесса Марта Луиза и три ее дочери — Мод, Леа и Эмма. Также поздравить молодоженов приехала 92-летняя принцесса Астрид (дочь короля Норвегии Олафа V и принцессы Швеции Марты, вдова серебрянного призера Олимпийских игр по парусному спорту Йохана Мартина Фернера). Ее на церемонию привезли на кресле-каталке.
Марте-Луизе 52 года, Дуреку Веретту — 49. Они объявили, что состоят в отношениях в 2019 году. Веретт проводит частные шаманские сеансы, ведет онлайн-курсы по «возвращению власть в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично». В частности, среди его клиентов были актрисы Гвинет Пэлтроу и Нина Добрев. Он утверждал, что его мать имеет норвежско-индийское происхождение, а отец — гаитянское.
Газета Aftenposten писала, что после свадьбы Дурек Веретт не получит титулов, так как традиции королевской семьи не предусматривают их для супругов принцесс. Это также распространится на их детей.
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