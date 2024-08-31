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Норвежская принцесса вышла замуж за шамана из Калифорнии Дурека Верретта

Старшая дочь короля Норвегии Марта-Луиза вышла замуж за 49-летнего афроамериканца-шамана Дурека Веретта. Он ведет курсы по «возвращению власти в руки людей». Королевские традиции не предусматривают для него титулы после свадьбы
Марта Луиза и Дурек Верретт внутри свадебного шатра в Виньеволлене,&nbsp;Гейрангер, Норвегия
Марта Луиза и Дурек Верретт внутри свадебного шатра в Виньеволлене, Гейрангер, Норвегия (Фото: Heiko Junge / NTB / Reuters)

Cтаршая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта-Луиза вышла замуж за афроамериканца и жителя Калифорнии Дурека Верретта, пишет издание Hello. После помолвки в 2022 году она решила отказаться от титула принцессы Норвежской и официально представлять королевский дом Глюксбургов, но Харальд V сохранил ей титул.

Норвежская принцесса вышла замуж за шамана из Калифорнии Дурека Верретта
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По данным издания, на свадьбе присутствовали 350 гостей, в том числе родители невесты, брат — кронпринц Хокон, его супруга кронпринцесса Метте-Марит, а также принцесса Марта Луиза и три ее дочери — Мод, Леа и Эмма. Также поздравить молодоженов приехала 92-летняя принцесса Астрид (дочь короля Норвегии Олафа V и принцессы Швеции Марты, вдова серебрянного призера Олимпийских игр по парусному спорту Йохана Мартина Фернера). Ее на церемонию привезли на кресле-каталке.

Норвежская принцесса вышла замуж за шамана из Калифорнии Дурека Верретта

Марте-Луизе 52 года, Дуреку Веретту — 49. Они объявили, что состоят в отношениях в 2019 году. Веретт проводит частные шаманские сеансы, ведет онлайн-курсы по «возвращению власть в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично». В частности, среди его клиентов были актрисы Гвинет Пэлтроу и Нина Добрев. Он утверждал, что его мать имеет норвежско-индийское происхождение, а отец — гаитянское.

Норвежская принцесса отказалась от обязанностей после помолвки с шаманом
Общество
Принцесса Марта Луиза и Дурек Веррет
Для Марты-Луизы этот брак стал вторым, до этого она была замужем за писателем Ари Беном. У них родились три дочери. В 2002 году Марта-Луиза отказалась от титула «Ее королевское высочество», чтобы заниматься бизнесом.

Газета Aftenposten писала, что после свадьбы Дурек Веретт не получит титулов, так как традиции королевской семьи не предусматривают их для супругов принцесс. Это также распространится на их детей.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Норвегия свадьба королевская семья принцесса
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