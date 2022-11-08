Норвежская принцесса отказалась от обязанностей после помолвки с шаманом

Принцесса Марта-Луиза решила сложить с себя обязанности, связанные с королевской семьей, чтобы сконцентрироваться на бизнесе и общих делах с ее женихом — шаманом Дуреком Верреттом. После объявления о помолвке она переехала в США

Принцесса Марта Луиза и Дурек Веррет (Фото: Lise Aserud / Imago / Global Look Press )

Дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта-Луиза решила отказаться от титула принцессы Норвежской и официально представлять королевский дом Глюксбургов, говорится в сообщении на сайте королевской семьи. В июне Марта-Луиза объявила о помолвке с американцем Дуреком Верреттом, который называет себя шаманом в шестом поколении.

«Принцесса и ее жених Дурек Верретт хотели бы более четко разграничить собственные дела и норвежскую королевскую семью», — пояснено в заявлении. Это означает, в частности, что принцесса перестанет выполнять роль покровительницы благотворительных организаций.

В «Инстаграме» (владелец соцсети корпорация Meta признана в России экстремистской и запрещена) принцесса пояснила, что хотела бы «определить грань между собой как принцессой Норвегии и предпринимательницей».

Король решил сохранить за Мартой-Луизой титул принцессы. Ее жених после свадьбы тоже войдет в королевскую семью, но в соответствии с традицией не будет наделен титулом. И Марта-Луиза, и Верретт будут посещать семейные мероприятия.

Верретт и Марта-Луиза объявили, что состоят в отношениях, в 2019 году. Принцесса решила переехать в Лос-Анджелес.

Дуреку Верретту 47 лет. Он проводит частные шаманские сеансы, ведет онлайн-курсы вуду и, таким образом, «возвращает власть в руки людей, чтобы они могли жить осознанно, подлинно и гармонично». Среди клиентов Верретта были, в частности, актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу.

Марте-Луизе 50, она четвертая в очереди на наследование престола. Брак с Верреттом для нее станет вторым: до этого она была замужем за писателем Ари Беном, от которого родила трех дочерей. В 2002 году Марта-Луиза отказалась от титула «Ее королевское высочество», чтобы заниматься бизнесом, но сохранила титул принцессы.