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Под Владикавказом совершил жесткую посадку самолет с парашютистами

МЧС: под Владикавказом совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с парашютистами
Ан-2 вылетел с аэродрома ДОСААФ, на его борту, по информации МЧС, находились десять парашютистов. Предварительно, в результате аварийной посадки пострадали восемь человек
Самолёты Ан-2
Самолёты Ан-2 (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

Самолет Ан-2, на борту которого находились десять парашютистов и двое детей, совершил жесткую посадку в Пригородном районе в Северной Осетии, сообщило региональное управление МЧС.

По информации ведомства, борт вылетел с аэродрома организации ДОСААФ. Пилот Ан-2 самостоятельно обратился в службу спасения и рассказал о случившемся, но не смог назвать место, где приземлился самолет. Позже было установлено, что он находится между населенными пунктами Майрамадаг и Кобан.

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Как сообщил РЕН ТВ источник, самолет аварийно сел на окраине Владикавказа. Пригородный район примыкает к городскому округу Владикавказ, где расположена столица республики. По предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщил телеканалу собеседник, об этом пишет и Mash. ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу пишет о шести пострадавших.

По информации РЕН ТВ, вместе с экипажем на борту были 15 человек, такое же число называет Mash. Как сообщил телеграм-канал, кроме парашютистов и детей на борту были отец последних, а также двое членов экипажа.

Также канал уточнил, что самолет вылетел с аэродрома Гизель. Он расположен в нескольких километрах от Владикавказа, площадку использует Владикавказский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России.

Проверку по факту произошедшего начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владикавказ Северная Осетия Ан-2 аварийная посадка
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