Под Владикавказом совершил жесткую посадку самолет с парашютистами
Самолет Ан-2, на борту которого находились десять парашютистов и двое детей, совершил жесткую посадку в Пригородном районе в Северной Осетии, сообщило региональное управление МЧС.
По информации ведомства, борт вылетел с аэродрома организации ДОСААФ. Пилот Ан-2 самостоятельно обратился в службу спасения и рассказал о случившемся, но не смог назвать место, где приземлился самолет. Позже было установлено, что он находится между населенными пунктами Майрамадаг и Кобан.
Как сообщил РЕН ТВ источник, самолет аварийно сел на окраине Владикавказа. Пригородный район примыкает к городскому округу Владикавказ, где расположена столица республики. По предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщил телеканалу собеседник, об этом пишет и Mash. ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу пишет о шести пострадавших.
По информации РЕН ТВ, вместе с экипажем на борту были 15 человек, такое же число называет Mash. Как сообщил телеграм-канал, кроме парашютистов и детей на борту были отец последних, а также двое членов экипажа.
Также канал уточнил, что самолет вылетел с аэродрома Гизель. Он расположен в нескольких километрах от Владикавказа, площадку использует Владикавказский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России.
Проверку по факту произошедшего начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
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